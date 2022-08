Alejandro Salas aseguró que el presidente Pedro Castillo "está muy fortalecido" pese a orden judicial en contra de Yenifer Paredes

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo indicó que el mandatario le ha indicado que está fortalecido. | Fuente: Andina

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, señaló este domingo que el presidente Pedro Castillo le ha indicado que está más fortalecido por la situación que afronta su círculo más cercano, incluida Yenifer Paredes, para quien el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación que le sigue Fiscalía por presunta corrupción vinculada al Gobierno.

En declaraciones a RPP Noticias, el representante del Ejecutivo indicó que el presidente Pedro Castillo le aseguró al Gabinete que la situación que afronta su cuñada en Fiscalía no lo debilita, pues es una persona que “ha crecido en la adversidad”.

“Lo puedo asegurar, porque lo he tenido al presidente hoy al frente con varios ministros. El presidente está muy fortalecido con esta situación, cada día que pasa y suceden estas situaciones, él se fortalece más. Él está fortalecido y nos manifiesta y nos ha dicho que él es un ciudadano que ha crecido en la adversidad, que ha crecido en medio del dolor, en el medio del hambre y que estas situaciones no lo debilitan; por el contrario, lo fortalecen más”, indicó.

Sobre apelación

Según precisó, el hecho de que el Poder Judicial haya impuesto 30 meses de prisión preventiva a Yenifer Paredes no significa que su defensa no pueda acudir a una segunda instancia para tratar de revertir esta medida requerida por el Ministerio Público. En ese sentido, señaló que en los próximos días se verá la apelación.

“Esta es una decisión que ha tomado el juez, es una decisión que entiendo yo la defensa técnica de la señorita Paredes va a tener que apelar y en unos días, y en unas semanas, se estará viendo esta apelación en una sala. El hecho de que se le haya dado 30 meses de prisión preventiva no significa que no hay una segunda instancia que pueda revisar ello y, de pronto, pueda revertirlo”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a la presencia de algunos ministros durante el allanamiento a Palacio de Gobierno el pasado 9 de agosto e indicó que se debió a una actividad en la sede del Ejecutivo. Negó que se hubieran encontrado con algún fiscal encargado de la diligencia y dijo que no tienen problemas en acudir a eventuales citaciones en el Ministerio Público, pero indicó que la Fiscalía debe tener en cuenta que parte del trabajo de los ministros es acudir a Palacio de Gobierno.

Prisión preventiva

El Poder Judicial dictó este domingo 30 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Medina, como parte de la investigación que afrontan por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

El juez Johnny Gómez Balboa precisó que la prisión preventiva de Yenifer Paredes y José Medina Guerrero vencerá el 9 y 8 de febrero del 2025, respectivamente. Los dos involucrados serán trasladados por la policía a la carceleta judicial, para que se defina el penal dónde cumplirán la prisión preventiva.

El juez también consideró que los 36 meses no son razonables, pues no se justificó la necesidad, por lo que solo concede un plazo de 30 meses. Esto provocó que la Fiscalía también apele el fallo.

Durante la lectura de resolución se indicó que se cumple el peligro de fuga y obstaculización por parte de Yenifer Paredes tras la demora en las diligencias que se hicieron en Palacio de Gobierno, desaparición de videos y pedir que no difundan sus visita en Anguía. Además, no tiene arraigo domiciliario, ni por vínculo familiar, ni por trabajo, por lo que no se asegura su sometimiento al proceso.