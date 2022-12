El exministro reiteró que no sabía nada sobre el mensaje a la Nación que iba a dar Pedro Castillo | Fuente: Andina

Alejandro Salas, exministro de Trabajo, reconoció este viernes estar arrepentido por haber sido ministro de Pedro Castillo luego de que el expresidente realizara un fallido golpe de Estado. Así lo aseguró a los medios de comunicación tras presentarse ante la Fiscalía por las investigaciones que se le siguen al exmandatario por este intento de cerrar el Congreso.

Ante la consulta sobre si se arrepentía luego de lo sucedido, el extitular del Ministerio de Trabajo afirmó que en todo momento fue un "ministro en democracia".

“En democracia he servido a mi país con valores, con integridad y con ganas de hacer las cosas bien. Después de las circunstancias y de lo que se ha escuchado, por supuesto que sí (me arrepiento de haber sido ministro de Pedro Castillo), yo he sido ministro en democracia”, subrayó Alejandro Salas.

Por otro lado, Salas reiteró que no conocía el mensaje golpista de Pedro Castillo y ni bien se enteró se retiró de Palacio de Gobierno.

"No lo conocía (el mensaje) porque justamente estaba con otros ministros en el salón Quiñones. Cuando se abren las puertas del despacho estaba Canal 7. Yo entro y le pregunto al presidente: '¿Qué ha hecho? eso es delito, en esos momentos doy un paso atrás y me voy. Mi compromiso con el país fue hasta el momento en el cual la democracia se rompió”, agregó.



Exministros declaran ante Fiscalía

La exprimera ministra, Betssy Chávez, y los 15 integrantes del último Gabinete de Pedro Castillo han sido citados al Ministerio Público, para dar su declaración sobre el intento de golpe de Estado del pasado miércoles, 7 de diciembre.

La diligencia ha sido programada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de la investigación preliminar que se sigue contra el exjefe de Estado y los que resulten responsables por el intento de disolución del Congreso y la inconstitucional "reorganización del sistema de justicia".

La Fiscal de la Nación también dispuso recabar registros de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno, y solicitar un informe a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respecto de la existencia o no de una sesión del gabinete previa a la emisión del referido mensaje a la nación.

Pedro Castillo detenido

El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar por flagrancia en contra del expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El juez Juan Carlos Checkley Soria concedió el pedido del Ministerio Público y otorgó la medida de coerción personal como consecuencia del fallido intento de golpe de Estado efectuado el último miércoles 7 de diciembre.

Dentro de los argumentos, los representantes del Ministerio Público indicaron que Castillo Terrones ha subvertido el orden constitucional, violando el artículo 134 de la Carta Magna.