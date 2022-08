"Me parece injusto, pero si la democracia tiene esos costos, la carta de renuncia ya la tienen en la mesa", señaló. | Fuente: RPP Noticias

"Si defender la democracia del país, del Estado de Derecho, defender que no se pidan todos los días vacancia, implica que yo tenga que renunciar al partido (Somos Perú), pues tendrá mi carta de renuncia en su mesa", sostuvo el ministro de Cultura, Alejandro Salas. Ello tras conocerse que el partido le solicitó su renuncia como militante por tener una "defensa sesgada" a Pedro Castillo.

"Alberto Andrade señalaba que el mejor camino en el Perú para la modernización y su desarrollo es la democracia. Yo esto le llamo a una defensa a la democracia, al respeto al voto popular", sostuvo Salas, quien agradeció al partido Somos Perú, aunque calificó de injusto la decisión de la agrupación política.

"Me parece injusto, pero si la democracia tiene esos costos, la carta de renuncia ya la tienen en la mesa", señaló en declaraciones a los medios a su salida de Palacio de Gobierno.

Mantiene confianza al presidente

Por otro lado, el ministro de Cultura ratificó su defensa al presidente de la República, Pedro Castillo, frente a las acusaciones en su contra señaladas por el Ministerio Público y el factor Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio.

"[El Ministerio Público] tiene el derecho de investigar. Si ellos deciden ampliar que lo hagan. Dentro del marco objetivo se le amplia una investigación al presidente por obstaculizar a la justicia y uno de los llamados prófugos de la justicia [Bruno Pacheco] se entrega. Por lo tanto nadie lo protegía. Aunque el Ministerio Público amplie esta investigacion, el pais tiene que saber que pasa con los casos de Odebrecht, Los Cuellos Blancos", criticó Salas en diálogo con la prensa.

"El presidente no deja de ser un cuidadano que tiene derecho al honor. El presidente tiene hijos pequeños que tienen el derecho de saber que su padre tiene honor. [Sobre denuncia al dominical Panorama] Si él lo anunciado, yo considero que lo va a hacer", mencionó Alejandro Salas.

Por otro lado, el ministro descartó los rumores de un posible cambio ministerial —sobre todo de Aníbal Torres, actual PCM— y reafirmó su respaldo al presidente Pedro Castillo. "Mantengo la confianza en el presidente de la República y lo respaldo como un hombre demócrata", finalizó.

