Alejandro Salas acudió al Congreso en respaldo de Aníbal Torres | Fuente: Foto: PCM

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, destacó que la reciente presentación ante el Congreso del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la que rechazó haber invocado a organizaciones sociales a tomar acciones violentas, se enmarca dentro de una intención del Poder Ejecutivo de frenar el enfrentamiento entre ambos poderes del Estado.

"El premier dio unas explicaciones coherentes en el sentido de hacer ver que que si se le está acusando al Ejecutivo de tener un diálogo violentista, lo cual negamos, pues él puso un video donde veíamos cómo ese diálogo violentista no solamente se puede mirar al Poder Ejecutivo, que consideramos que no ha sido así", indicó.

"Hay aspectos, hay campos, hay noticias, hay redes sociales, hay calles que es mucho más agresiva para con el Poder Ejecutivo. Al final la conclusión es que nadie gana nada con esto, que tenemos que bajar el tono todos, que tenemos que ponernos a trabajar con una agenda país y ese ha sido el mensaje que se ha ido a dar", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro resaltó que a su salida del Congreso, recibió el saludo de varios congresistas, quienes habrían destacado el tono del mensaje que llevó el jefe del Gabinete Ministerial. Además, tomó como un gesto positivo que en esta sesión no se hayan manifestado "muchas voces altisonantes que solemos escuchar".

En otro momento, el exministro de Cultura señaló que "en ningún momento" el Gobierno ha establecido "una política de ataque" en respuesta al Parlamento; sin embargo, cuestionó que han sido objeto de un ataque "sistemático", lo cual ha generado que el Gobierno, representado por el presidente, se haya visto "en la obligación de defenderse".

"Nuestra agenda política como Ejecutivo no es una política de ataque, es una política de ver cómo solucionamos los problemas del país: con una mano trabajamos y con otra nos defendemos. Cuando se escuchan voces altisonantes por parte del Ejecutivo, no se hacen para atacar, se hacen para defendernos. El presidente se defiende", señaló.

"No es que nuestra agenda sea atacar, pero sí tiene que ser parte de nuestra agenda defendernos por la estabilidad de la democracia también está en el respeto a lo que eligió el país (...) Tenemos que respetar la libertad de expresión: tú me preguntas algo, yo te respondo; tú me agredes, yo tengo que responderte y tengo que defenderme", añadió.

Más temprano, durante su presentación ante el Pleno, Alejandro Salas dijo que la presencia del Ejecutivo es una muestra de democracia, respetando el derecho el equilibrio de poderes y señaló que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo puedan acercarse, mientras que el ministro de Justicia, Félix Chero, también pidió dejar de lado el enfrentamiento.

"Tienen la facultad de censurarme"

Más temprano, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, rechazó haber invocado a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno de Pedro Castillo.

"Eso es una falsedad absoluta porque en la moción de orden del día se hace una descripción más completa de lo que he manifestado, pero no total, porque se corta (…) ¿Por qué se corta? Lo manifestado comienza (diciendo) 'imagínese ustedes ese espíritu combativo'. ¿Qué significa imagínese?: la representación de una cosa como algo ideal", indicó.

"No estoy diciendo 'vengan y hagan tal cosa', menos que realicen un acto violento (…) No estoy incitando a las personas para que hagan algún acto de violencia. ¿En dónde dice que yo estoy diciendo que vengan a atacar al Congreso, que cierren el Congreso? ¿Por qué no podemos decir la verdad, por qué vamos a desvirtuar la verdad?", agregó.

En la parte final de su presentación ante el Pleno del Congreso, el jefe del Gabinete Ministerial invocó a la Representación Nacional a trabajar en conjunto con una agenda que proponga el Congreso y reconoció la facultad de este poder del Estado para censurarlo, en caso lo considere necesario.

"Si ustedes consideran que mi persona es perjudicial, ustedes tienen la facultad de censurarme, y eso lo deben hacer, por supuesto, de inmediato y están en su plena facultad. Lo único que persigo es que todas las fuerzas aquí se pongan de acuerdo en beneficio de lo que ustedes han mencionado: el bien de todos los peruanos", indicó.

PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo

La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.