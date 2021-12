Alex Starost consultor en obras públicas y arbitrajes | Fuente: RPP Noticias

El abogado Alex Starost, consultor en obras públicas y arbitrajes, señaló que se reunió cerca de 6 veces con el presidente Pedro Castillo desde fines de noviembre e inicios de diciembre, las cuales, aseguró, fueron a solicitud del propio jefe de Estado para recibir una opinión técnica sobre mecanismos anticorrupción.

"Yo estoy dando mi opinión al presidente de qué es lo que se debe abordar frente a los planes de anticorrupción del 2018 al 2021, que no han tenido resultados", señaló tras precisar que estos encuentros se dieron a pedido del presidente, quien se encontraba "preocupado por la gran corrupción que está pasando".

En entrevista con RPP Noticias, Starost negó ser abogado del consorcio que obtuvo la licitación pública del proyecto Puente Tarata III de Provías-MTC o haber amenazado a Miguel Ángel Espinoza, expresidente del comité de selección de este proyecto, tal como lo afirmó el exfuncionario en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

Asimismo, Starost confirmó que participó en una reunión el pasado 1 de diciembre con un funcionario de Provías y la viceministra de Transportes, aunque negó que ambos hayan hostigado a la persona a cargo del proceso de selección. Según comentó, solo cumplió con un "pedido de opinión" sobre la presunta existencia de irregularidades en el proceso.

El abogado también rechazó haber cobrado al Estado para dar su "opinión legal" respecto a estos temas. Del mismo modo, precisó que "no hay delito" en asesorar a empresas privadas que "libremente" postularon para contratar con el Estado.

Funcionario denunció amenazas

El funcionario de Provías, Miguel Ángel Espinoza Torres, denunció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso hostigamiento laboral por parte de un autodenominado investigador en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que aparentemente estaría realizando pesquisas sobre actos de corrupción en esa entidad.

Espinoza Torres fue presidente de la Comisión de Licitación de Provías para el proyecto Puente Tarata, que fue ganado por el consorcio que habría asesorado Karelim López. Fue quien se opuso a que dicho consorcio se adjudique la obra porque no cumplía con los requisitos.

El funcionario del MTC indicó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el pasado 1 de diciembre fue convocado a una reunión por la situación de dicho proyecto. En el encuentro estuvo presente la viceministra de Transportes Fabiola Caballero Sifuentes, quien presentó a un asesor, que se autodenominó investigador, Álex Starost.

Según precisó, durante el encuentro este “investigador” le dijo que tenía que levantar su secreto a las comunicaciones por su vinculación al procedimiento de adjudicación, él no se negó, pero le dijo que lo haría por pedido de alguna autoridad.

"Nosotros vivimos en un estado de derecho y quisiera que se respete eso. Si hay alguna autoridad competente que se me levante, no tengo ningún inconveniente en ese sentido. A lo que él me replica y me amenaza, diciéndome que me va a abrir procedimiento administrativo y me va a denunciar ante la Fiscalía", dijo ante el grupo de trabajo.

