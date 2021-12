Funcionario denunció amenazas de abogado al que Pedro Castillo habría pedido investigar corrupción

El funcionario dio su testimonio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. | Fuente: Congreso de la República

El funcionario de Provías, Miguel Ángel Espinoza Torres, denunció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso hostigamiento laboral por parte de un autodenominado investigador en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que aparentemente estaría realizando pesquisas sobre actos de corrupción en esa entidad.

Espinoza Torres fue presidente de la Comisión de Licitación de Provías para el proyecto Puente Tarata, que fue ganado por el consorcio que habría asesorado Karelim López. Fue quien se opuso a que dicho consorcio se adjudique la obra porque no cumplía con los requisitos.

El funcionario del MTC indicó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el pasado 1 de diciembre fue convocado a una reunión por la situación de dicho proyecto. En el encuentro estuvo presente la viceministra de Transportes Fabiola Caballero Sifuentes, quien presentó a un asesor, que se autodenominó investigador, Álex Starost.

Según precisó, durante el encuentro este “investigador” le dijo que tenía que levantar su secreto a las comunicaciones por su vinculación al procedimiento de adjudicación, él no se negó, pero le dijo que lo haría por pedido de alguna autoridad.

“Nosotros vivimos en un estado de derecho y quisiera que se respete eso. Si hay alguna autoridad competente que se me levante, no tengo ningún inconveniente en ese sentido. A lo que él me replica y me amenaza, diciéndome que me va a abrir procedimiento administrativo y me va a denunciar ante la Fiscalía”, dijo ante el grupo de trabajo.

Respuesta del abogado

De acuerdo con el programa Domingo al día, Starost es un abogado que no ocupa ningún cargo en el Ministerio Público ni en Procuraduría ni en Contraloría. Sin embargo, su aparición como “investigador” se da tras una reunión que mantuvo con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, lugar que ha visitado en más de una oportunidad.

“El presidente de la República cuando ve estas situaciones y estos cuestionamientos me pide el ver qué es lo que está pasando (…) Me dice investigue por favor quiero saber qué es lo que está pasando en este tema de corrupción”, dijo Starost a Punto Final.

Añadió que su labor la cumple sin recibir ningún tipo de remuneración y que el mandatario le habría encomendado la investigación porque es “una persona conocida y reputada en cuanto a los temas de corrupción”.

Respecto de la denuncia realizada por el funcionario de Provías, el abogado señaló que en ningún momento le hostigó ni le obligó a que levante el secreto de sus comunicaciones, sino que se le pidió que por transparencia y de manera voluntaria debía solicitar que se le levante dicha reserva.

“En ningún momento mi persona le obligó a que levante sus comunicaciones, lo que se le pidió de manera voluntaria es que presente una solicitud para levantar sus comunicaciones de manera voluntaria en aras de la transparencia de su conducta. Jamás se le ha hostigado, menos he participado de ninguna intervención de computadoras. Él ha participado conjuntamente con los funcionarios para poder esclarecer las propuestas”, sostuvo.

