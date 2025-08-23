Ana Peña Cardoza juró como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [PERFIL]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La abogada Ana Peña Cardoza juró al cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en ceremonia realizada este sábado, 23 de agosto, en Palacio de Gobierno, encabezada por la presidenta Dina Boluarte.

Peña Cardoza liderará el Ministerio de la Mujer tras la salida de Fanny Montellanos, quien ahora pasa a asumir el cargo de titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Antes de asumir este cargo; Peña Cardoza, abogada de profesión, especializada en Derecho Administrativo y en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor; se desempeñó como jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

Se trata de una profesional destacada, con más de 15 años de experiencia en el sector público. Según su perfil en la página web de la BNP, “cuenta con conocimientos especializados en gestión pública, mejora regulatoria, derecho del consumidor, competencia, cumplimiento normativo y fiscalización, gestión del servicio de atención al ciudadano y mecanismos alternativos de solución de conflictos”.

Antes de asumir la jefatura de la BNP, Ana Peña Cardoza se desempeñó como jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura (Mincul) y asesora II del despacho ministerial del citado portafolio.

Asimismo, trabajó como directora de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

También se ha desempeñado como jefa de la Oficina Regional del Indecopi en Piura (ORI Piura) y como directora de Fiscalización del Indecopi.

