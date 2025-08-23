Fanny Montellanos deja el ministerio de la Mujer y asume como nueva titular del Midis [PERFIL]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fanny Montellanos Carbajal juró como nueva titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en reemplazo de Leslie Urteaga, en una ceremonia presidida por la presidenta Dina Boluarte. Montellanos asume este cargo luego de su paso por el Ministerio de la Mujer.

Montellanos Carbajal es licenciada en Educación y cuenta con una maestría en Política Social con mención en Promoción de Infancia. Cursó, además, un diplomado en Programas de Protección Social para las Américas en la Universidad Católica de Chile.

Fanny Montellanos Carbajal, quien posee más de 15 años de experiencia en la gestión pública y cooperación internacional, asumió en diciembre de 2022 el cargo de viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y se ha desempeñado como directora ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más (2019-2022).

La flamante ministra integró también el Gabinete de Asesores del Midis y fue directora ejecutiva del Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar (Inabif) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Montellanos Carbajal estuvo también liderando la evaluación de políticas, proyectos y programas nacionales, sistemas de seguridad alimentaria u nutricional, desarrollo rural, estrategias nacionales y gestión territorial.