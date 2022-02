Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo estar "extraordinariamente sorprendido" por la "gravísima desinformación" difundida respecto al proyecto de ley del Gobierno que plantea prohibir que dos personas viajen en una moto líneal como una medida contra la inseguridad ciudadana.

En el evento en Lambayeque, dijo que la "falsa información" al respecto confunde a la población y tiene "el propósito de desprestigiar al gobierno".

"No podemos seguir creyendo en la desinformación y le pedimos a la prensa, muy respetuosamente, que comunique lo que es la verdad y no se tergiverse las medidas que dicta el gobierno por el bien de la población".

El último miércoles La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley que prohíbe el transporte de dos personas en una motocicleta lineal. La iniciativa, que también plantea prohibir portar armas a los pilotos a si cuenten con licencia, ha sido cuestionado por quienes consideran que la motocicleta es la principal herramienta de trabajo en varias ciudades del país.

Aníbal Torres: No es para todo el Perú

Al respecto, Aníbal Torres dijo que el proyecto de ley plantea medidas excepcionales que se aplican "en zonas urbanas de provincias con presencia considerable" de delitos como Lima y Callao.

Indicó que, para ello, los ministerios del Interior y Transportes evaluarán variables como homicidios o robos cometidos por motorizados, bandas del crimen organizado que operan en motos, o sucesos delictivos con motos que causen grave alarma social, para disponer que se ejecute la medida en las ciudades donde se identifique uno o más de estos indicadores.

"El ministerio del Interior y el ministerio de Transportes analizan detenidamente cada variable, de acuerdo a cada ciudad. "No es que se está dictando" esa medida en todo el Perú, afirmó.

Motocicleta, instrumento de trabajo

"El gobierno de Pedro Castillo no legisla, no gobierna por gobernar, no gobierna desde el escritorio, gobierna de acuerdo a la realidad. El gobierno de Pedro Castillo conoce que hay lugares del país en donde la motocicleta es el primer instrumento de trabajo, de sostenimiento y ahí, en la vida, el ministerio va a dictar esa medida", manifestó.

El titular de la PCM señaló que, después de la corrupción, la inseguridad ciudadana es el principal problema que afrontan los peruanos y se hace necesario tomar medidas en las ciudades donde hay más incidencia del delito.

Sostuvo que sin seguridad "no hay progreso de ninguna clase", porque no se puede crecer económicamente debido a que la inseguridad espanta a las inversiones nacionales y extranjeras. "Por eso tenemos que hacer todo lo que sea posible para convertir a nuestro país, no a largo tiempo, en un país mas seguro, para que el empresario no tema que lo asalten y el ciudadano camine con tranquilidad", dijo.

