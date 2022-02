Aníbal Torres | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció este domingo que el día lunes o martes de esta semana estaría solicitando al Congreso de la República una fecha la exposición de la política general del Gobierno y la solicitud de cuestión de confianza.



"Probablemente mañana o pasado vamos a solicitar al Congreso que señale una fecha para la cuestión de confianza. Eso depende exclusivamente del Congreso. Si el Congreso nos confiere la confianza o no es facultad exclusiva del Congreso", dijo a Canal N.

Según el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, dentro de los 30 de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión para plantear al efecto cuestión de confianza.

Hasta el momento, el Partido Morado es el único que ha emitido un pronunciamiento oficial, en el que ya adelantó que no dará el voto de confianza al nuevo equipo ministerial y exhortó al presidente a "reflexionar su renuncia al cargo" al considerar que "en seis meses de gobierno ha perdido por cuarta vez la oportunidad de enmendar el rumbo de su gestión".

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, realizó estas declaraciones en la región Cusco, donde llegó para dialogar con comuneros, que la tarde de este domingo anunciaron una tregua para desbloquear por 45 días la vía que conecta con la mina Las Bambas.

Caso ministro de Salud

Además, el premier se pronunció sobre los cuestionamientos del ministro de Salud, Hernán Condori, como su labor como médico, una investigación por presunta corrupción de la Fiscalía de Junín, su promoción de productos farmacéuticos sin ningún respaldo científico y un supuesto método de detección del cáncer en un minuto mediante un colposcopio.

"El ministro de Salud no tiene ninguna sentencia, no tiene ni siquiera ninguna acusación fiscal, no tiene resolución administrativa que lo sancione. Se dice que hay un proceso en el Consejo de Ética del Colegio de Médicos del Perú, pues eso se debe acelerar rápidamente. El ministro tiene sus vacunas completas", afirmó Aníbal Torres.

