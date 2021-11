"Vamos a construir nuevos penales", dijo el ministro. | Fuente: Andina

En una entrevista otorgada al diario La República, el actual titular del Ministerio de Justicia, Aníbal Torres, fue consultado sobre la ajustada votación en el Congreso de la República, que finalmente otorgó la confianza al Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez.

“Me pareció raro que se hayan puesto de acuerdo Fuerza Popular y parte de Perú Libre. Es un hecho, nadie lo puede negar. Que hay una división, hay una división”, señaló y agregó que la política en el país es “pendular”.

Al ser consultado sobre cómo es posible convencer a este nuevo sector de Perú Libre (cabe recordar que 16 congresistas de esta agrupación votaron en contra de la confianza), el ministro indicó que al Ejecutivo le corresponde convencer a todo el país y a las fuerzas de oposición.

“El que haya resultado esta votación de confianza en esos términos quiere decir que en algo nosotros también estamos fallando y que tenemos que mejorar. He escuchado en la oposición quejarse sobre la inseguridad ciudadana, y ahí hay que hacer muchísimo y rápido. Tengo entendido que el presidente ya tiene un proyecto. Lo que no es decente es que se diga que la inseguridad ciudadana se debe a este Gobierno. No es decente que, otra vez, ministros del Interior anteriores a este Gobierno salgan a los medios a criticar cuando ellos no han hecho absolutamente nada para manejar este tema”, indicó.

Torres indicó que, cuando empezó a contar los votos de los congresistas, pensó que el Gabinete de Mirtha Vásquez no obtendría la confianza.

“Tal es así que salí tranquilo, pensando que ya había cumplido un pequeño periodo aquí y que volvería a mi actividad privada. Luego me enteré en el camino de que nos dieron la confianza. ¿A qué se debía eso? Tres congresistas de un partido que de ninguna manera iba a votar por el gabinete, lo hicieron (Avanza País). Después cuando los entrevistaron, dieron a entender que votaron así por miedo, lo cual no debe ser porque entonces las decisiones se toman por intereses particulares”, relató.

SOBRE APOYO DE LAS FUERZAS ARMADAS A LA POLICÍA NACIONAL

Al ser consultado sobre la criticada decisión de permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional del Perú, el titular de Justicia se mostró a favor de esta decisión.

“La Policía ha sido sobrepasada enormemente por la delincuencia. En este parque mire cuántos policías hay: ninguno, ninguno. Y vamos a otros lugares, a los barrios, ¿qué protección tiene la ciudadanía? No tenemos el número suficiente de policías. Hay que ser realistas”, dijo.

Asimismo, descartó que se trate de una medida “represiva”, puesto que consideró que debe existir represión contra las personas que cometan delitos.

SOBRE PEDRO CASTILLO

Finalmente, al ser consultado sobre el gobierno del presidente Pedro Castillo, Torres indicó que este tiene muchas dificultades para gobernar, debido a que presenta una “oposición destructiva”.

“Yo no estoy en contra de la oposición, no. Es positiva y necesaria, porque ayuda a entender los errores, pero nosotros tenemos una oposición destructiva, totalmente destructiva. Lo han visto en el debate parlamentario: todos los males del Perú se deben a este Gobierno. ¿No hay trabajo? Este Gobierno. ¿No hay seguridad ciudadana? Este Gobierno. ¿La educación es un desastre? Este Gobierno”, comentó.

