Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, descartó que haya presentado su renuncia en el marco de las protestas que se registran en el país en las últimas semanas en rechazo al gobierno del presidente Pedro Castillo.

"Les comunico que no he presentado mi renuncia, que el Gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando en bien del país. En materia de vacunación hemos colocado (al Perú) entre los primeros países del mundo, en materia de educación se ha logrado restablecer la mayoría de los locales escolares", señaló.

"En el momento en que yo presente mi renuncia al premiarato, lo haré con mucha alegría y con mucha lealtad. No voy a salir a criticar al presidente o al Gabinete de ministros. Eso es falta de lealtad, falta de honestidad, eso significa que solo he estado en el cargo por la remuneración", agregó.

En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial destacó los avances en infraestructura y agricultura. Sobre este último sector, indicó que "se está trabajando intensamente con la finalidad de ayudar a las personas más desprotegidas".

"Eso no quiere decir que nosotros somos comunistas. Cuántas veces he dicho que en el gobierno del presidente no hay un solo acto de la expresión de esa política. Nosotros seguimos la política que está consagrada en la Constitución, que es la economía social de mercado", indicó.

"La Constitución también exige que se combata seriamente a los monopolios y los ologopolios. Son esos poderes, entre otros, los que quieren derribar al presidente Castillo, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir trabajando por lo peruanos", añadió.

"No reconocen el triunfo de Pedro Castillo"

Esta mañana, en entrevista con radio BLU de Colombia, el jefe del Gabinete Ministerial también responsabilizó a personajes "infiltrados" los actos de vandalismos ocurridos durante las protestas ciudadanas en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo. Además, señaló que el Ejecutivo tomó la decisión de levantar la orden de inmovilización para permitir las manifestaciones.

"Se dictó una medida de emergencia con restricción del derecho de libre circulación, pero ya en la tarde, calmadas las cosas durante el día, vimos que se iba diluyendo esas pretensiones y dejamos salir a una movilización que se estaba programando, pero los infiltrados no faltan y son los que han producido los destrozos", indicó.

En diálogo con el medio colombiano, el premier atribuyó los recientes pedidos de renuncia al presidente Pedro Castillo, expresados en las recientes movilizaciones, a ciudadanos que no reconocieron su triunfo electoral y los vinculó con los frustrados procesos de vacancia presidencial que se impulsaron en el Congreso de la República.

"Eso siempre existió en un sector de la población, sector A, sector B, que desde el inicio no reconocieron el triunfo de Pedro Castillo y siempre han estado detrás de la vacancia o exigiendo la renuncia o proponiendo en el Congreso acusaciones constitucionales. Eso siempre existe y creo que eso es difícil que pueda desaparecer", señaló.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: