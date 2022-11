Aníbal Torres | Fuente: Andina

El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, llegó junto a los ministros de Estado al Congreso de la República y presentó cuestión de confianza a fin de que el Parlamento apruebe la iniciativa del Ejecutivo para que se derogue la Ley 31399, que protege la Constitución para limitar el referéndum.

"El motivo por el cual estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día que deroga la ley 31399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulados en los artículos 40 y 44 de la ley 26300, ley de derechos de participación y control ciudadano", dijo el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

"Téngase presente que la ley que solicitamos se derogue, la 31399, es una ley ordinaria, no constitucional. También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional ha derogado o no constitucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar, como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas", agregó.

"No vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso"

Torres precisó que su intención no es cerrar el Congreso, sino que la ciudadanía pueda tener mayor participación de manera activa en las decisiones de más trascendencia.

"Señor presidente, no vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente a participar activamente en temas de mayor relevancia y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano. Los congresistas y el presidente de la República han sido elegidos mediante el voto soberano del pueblo por el plazo de cinco años. Y eso se debe acatar", manifestó.

"Si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Congreso, señor, yo soy abogado y sé lo que se hacer. Hubiésemos presentado dos o más proyectos de ley planteando dos o más cuestiones de confianza respecto de estos, puesto que nada impide formular estos de manera simultánea o sucesivamente, de la misma manera en que ustedes, como Parlamento, han aplicado mecanismos de control político como interpelaciones y censuras de maneras sucesivas y simultáneas.", aseveró.

Sesión del pleno fue suspendida hasta las 3.00 p. m.

Terminada la intervención de Torres Vásquez, el titular del Congreso, José Williams, suspendió la sesión del pleno hasta las 3.00 p. m.

De acuerdo con el Reglamento Interno del Congreso, la cuestión de confianza podrá ser debatida en la misma sesión en la que fue planteada o en la siguiente. Ello depende de lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el mismo pleno.

Aníbal Torres en el hemiciclo del Congreso | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS