Gobierno Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, sobre movilización de transportistas: “No hay país que haya salido de la pobreza con paros”

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, consideró esta mañana que el camino para eliminar los casos de extorsión y el sicariato no es la paralización de las operaciones, en referencia al paro acatado este miércoles por un sector de transportistas, quienes exigen medidas certeras del Poder Ejecutivo para reducir los índices de criminalidad.

En Ampliación de Noticias, Maurate Romero -al igual que el resto de los integrantes del Gabinete Ministerial- repitió que el “Perú no puede detenerse”, puesto que la paralización de un sector implica “millones de soles perdidos” y repercute en la producción del país.

“Yo quisiera invocar a los que están promoviendo esas paralizaciones y señalar que el camino para eliminar la pobreza es el trabajo. No existe un país en el mundo que haya salido de la pobreza con paros, el paro significa; más bien, disminución de la producción”, comentó.

También señaló que a la plataforma de lucha de los transportistas se han sumado agrupaciones de izquierda.

“A los amigos de izquierda que están promoviendo estos paros, yo quisiera invitarlos a escuchar un discurso magnifico de Pepe Mujica [expresidente de Uruguay] que dice no al odio, no a la confrontación y vamos a desarrollar el país porque es la única manera que podamos poner dinero para que los jóvenes puedan transitar al empleo laboral formal”, alegó.

El sicariato se elimina haciendo al país “más productivo”, dice ministro Maurate

El ministro de Trabajo dijo respetar a aquellos que creen que con la paralización “van a eliminar el sicariato y las extorsiones”, a pesar de que los transportistas movilizados acatan esta medida de fuerza como un llamado de atención al Ejecutivo ante los constantes asesinatos y cobros de cupos.

Sin embargo, comentó que a su criterio a esta problemática se soluciona “haciendo al país más productivo”.

“Nosotros pensamos de otra manera, pensamos que la única manera de eliminar el sicariato es haciendo al país más productivo, ¿por qué? Porque la productividad nos permite más recursos para generar más empleos. Y más recursos también para combatir a los sicarios, los extorsionadores y darles más herramientas a la Policía”, complementó.

En ese sentido, Daniel Maurate defendió la permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, frente a los cuestionamientos que recaen en su contra por el desborde de la criminalidad.

“He visto otros ministros, pero este, por lo menos, es un ministro que todos los días está en la calle. Yo no sé a qué hora duerme, porque lo veo en la noche y la madrugada al frente de la Policía. Es una persona que está liderando y los policías son los que están actuando”, precisó.

Consultado por qué la posición del Ejecutivo es la conocida frase “el Perú no puede parar”, Maurate respondió que es “importante” que el Gabinete Ministerial se encuentre alineado en el sentido de que el país no puede detenerse, porque – reiteró – los países desarrollados han progresado con base a inversiones en el “capital humano” y no con paralizaciones.

“Hay países que hace 70 años han sido más pobres que nosotros y hoy son más ricos, pero ninguno lo ha hecho con base a paralizaciones; lo han hecho a base de trabajo, inversiones en capital humano y han trabajado fuertemente en el capital humano y han desarrollado su economía, y eso ha permitido eliminar pobreza, pobreza extrema y violencia social. Por eso estamos invocando al trabajo y no la paralización”, acotó.