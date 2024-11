ASEP sobre APEC 2024: "Si no solucionamos los problemas del ciudadano, no aprovecharemos los acuerdos internacionales"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Foro APEC 2024 reúne a las economías más importantes del mundo para tratar temas ligados con el comercio y las inversiones. Bajo este marco, Fernando Calmell, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, opinó en qué temas debería enfocarse el Gobierno, si espera un óptimo desarrollo del país.

"Si no empezamos a trabajar en los peruanos, solucionando los problemas que los emprendedores tienen y no los que las autoridades crean, no vamos a poder aprovechar ningún acuerdo internacional", dijo al iniciar.

► Apec 2024: ¿Qué impacto económico tiene en Perú y cómo ha beneficiado a las regiones?

"Podemos pasar del octavo al primer país con más acuerdos internacionales, pero no van a ser aprovechados por el peruano (...) Si no desarrollamos nuestra industria, la manufactura, el comercio y servicios. Si no logramos tener un flujo de trabajo constante de los emprendedores, ¿de qué nos sirve aspirar o ver lo que sucede en otros mercados? Si no podemos llegar", agregó.





Frente al contexto de desigualdad y a la situación precaria en la que viven miles de peruanos, Fernando Calmell propuso tres enfoques en los que debe centrarse el Gobierno.

Entender que el Estado debe ayudar al ciudadano y al empresario peruano, "no tiene que entorpecerle la vida". Por ello, considera que se necesita una reforma enfocada en la formalidad tributaria, administrativa y laboral. "Si solamente el 20% llega a ese nivel, significa que no está funcionando", considera.

Adicional a ello, menciona que el Estado debe procurar el desarrollo social del país, no solo de infraestructura vial, sino también de hospitales o educación.

Finalmente, menciona que la seguridad también es una arista importante, ya que "no podemos seguir siendo extorsionados, asaltados".

"Si no logramos ese cambio como país, no vamos a lograr aprovechar ningún tratado internacional a la real magnitud que podríamos", sostuvo.