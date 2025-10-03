Arriola dice que Rivadeneyra tiene antecedentes de "violento": "Cuando se me acerque, tengo que desenfundar mi arma"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en diálogo con RPP, se pronunció por las declaraciones que dio a nuestro medio el Cmte. PNP (r) Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, quien señaló que cuando se encontraba en funciones se identificó hasta a 15 policías que apoyaban a Erick Moreno Hernández, el criminal conocido como 'El Monstruo'.

En una entrevista con el programa Prueba de Fuego, Rivadeneyra indicó también que, en diciembre del año pasado, hubo una reunión entre un jefe de la Policía; el ministro del Interior de entonces, Juan José Santiváñez; y Óscar Arriola para abordar las extorsiones de las que eran objeto agrupaciones musicales por parte de 'el Monstruo'. No obstante, según afirmó, dicho jefe policial fue cambiado tras la reunión.

"Si se hubiese hecho el operativo en esa fecha [diciembre de 2024], se hubiese evitado cantidad de muertes [...] Le estábamos pisando los talones [...] Es más, había personal de Inteligencia que tenía contacto directo con el gral. Arriola, y le decían 'lo tenemos al Monstruo' y nunca apoyó. Decía que nos iba a llamar y nunca nos llamó [...] No le interesó", aseguró.

Arriola: "Cuando él se me acerque, yo tengo que desenfundar mi arma y rastrillar"

Al respecto, Arriola Delgado dijo que le envió una carta notarial a Rivadeneyra "que él se ha negado a recibir" y aseguró que todas sus afirmaciones son falsas.

"Él dice, primero, que hubo una reunión el 7 de diciembre en la que participó el exministro Santiváñez, un oficial de Inteligencia y el general Arriola. Eso no existió, esa reunión nunca [se dio]. Yo dudaba porque he tenido muchas reuniones con agentes, oficiales de inteligencia y cualquier informante, cualquier persona, que tenga una información de ‘el Monstruo’, porque era una obsesión. Recordemos que ‘el Monstruo’, si se quiere, me hizo a mí cuatro secuestros, porque yo era director de Investigación Criminal durante el año 2023 […] Entonces, nunca hubo esa reunión", indicó.

"Después dijo que hizo dos informes al general Conde y que le dio 15 nombres de policías infiltrados. Nunca hizo esos informes, es falso de toda falsedad. Luego dijo que habían malos manejos [...] y ahí estaba comprometido el jefe de Inteligencia, el coronel Eric Ángeles. Los órganos de control inmediatamente tomaron su dicho en marzo de este año, hicieron una gran investigación, lo citaron, lo emplazaron, lo notificaron tres veces para que presenten los medios, fueron a verlo [y] nunca presentó nada. O sea, una irresponsabilidad total", agregó.

El comandante general de la PNP también rechazó que el exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte haya sido pasado al retiro debido a su trabajo de ubicación y captura de 'el Monstruo'.

"No, él pasa al retiro porque tenía 255 días de sanción disciplinaria, él estaba en su noveno año de comandante, no podía ser coronel lastimosamente porque no había hecho maestría […] Él ya había sido pasado al retiro anteriormente y estuvo preso en la cárcel por homicidio, porque empuñó un arma y disparó contra otro efectivo policial, porque tuvo unas motivaciones que no las voy a mencionar, son muy tristes", indicó.

En ese sentido, Arriola dijo que tenía que "estar ojito" respecto a Rivadeneyra y resaltó que este tenía unos supuestos antecedentes de "violencia", por lo que, de acercarse, tendría que "desenfundar y rastrillar" su arma.

"Ojalá que me estén escuchando también los colegas, porque cuando él se me acerque yo tengo que desenfundar mi arma y rastrillar porque como ya disparó una vez, tiene el antecedente de ser un tipo violento que por un motivo ha disparado, que trastocó su ‘psique’, y entonces, esta vez, con lo que yo estoy diciendo, también puede trastocar su ‘psique’. Entonces, cuando yo lo vea le digo ‘que no se acerque este Rivadeneira, si quieres hablar conmigo, no tengo nada personal contigo’", sostuvo.

Finalmente, el comandante general PNP reiteró que ya le envió la carta notarial y que hoy, viernes, presentará una querella en su contra.

"¿Qué voy a hacer? Ya le envié la carta notarial y el día de hoy le presento la querella. Pero como todo lo que dijo es difamatorio, es calumnioso y es mentira, y evidencia un encubrimiento que no existe, por supuesto que debe de haber una sentencia condenatoria", puntualizó.