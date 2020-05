El MEF y la ATU trabajan en la implementación de un subsidio al transporte urbano. | Fuente: Andina

El Ejecutivo prepara un Decreto de Urgencia para poder implementar un subsidio al transporte urbano, anunció la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Una tarea que ha sido calificada como “titánica” por el director de Integración de Transporte Urbano y Recaudo de la ATU, Julio César Chávez. El funcionario participó en una conferencia organizada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en el que brindó detalles sobre cómo funcionaría el subsidio.

Como lo indicamos en un anterior informe, la subvención económica para las empresas afiliadoras de transporte es un reto complejo, debido a su alto grado de informalidad y desorganización.

Julio César Chávez detalló que la demanda actual de transporte es menor, debido a que no hay viajes con motivo de estudio, que representan el 20% del total de viajes en la ciudad. Además, un 40% de trabajadores del sector público sigue en teletrabajo y se han descartado los viajes con motivo de diversión. Por ello, según Chávez, han tenido “que hilar muy fino” con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para calcular la demanda que está dejando de recibir el sistema afiliador para establecer el subsidio.

Las aristas del subsidio

El funcionario explicó que se va a implementar una plataforma de control a la oferta. Cada vehículo tendrá un GPS instalado, lo que permitirá monitorear la ruta y los kilómetros recorridos.

“Esta es una oportunidad de cambio para que todos podamos introducir el tema creativo para formalizar un sector descuidado por más de 60 años. El subsidio no viene como un regalo, va a venir dando algunas medidas para que las empresas puedan formalizarse”, dijo.

El segundo frente, afirmó, es el siguiente: “La deuda de algunas empresas que han estado pagando pero que con la disminución de la demanda han visto comprometida su caja. Aquellas empresas que han apostado por la renovación vehicular son nuestro foco puntual”.

Un tercer tema que está siendo evaluado es el congelamiento del pago de las multas hasta el fin de esta pandemia. El cuarto tema está vinculado a la estabilidad jurídica del sistema. “La ATU tiene el encargo de entrar al tema de concesiones, pero bajo estas condiciones es muy difícil entrar a las concesiones, puesto que la demanda está inestable. Por tanto, vamos a tener un periodo más largo de transición”, sostuvo.

Mientras tanto, Chávez Bardales aseguró que desde ATU ya están trabajando en las vías segregadas y apuestan fuertemente en el escalonamiento de horarios. “Hemos calculado ingresos cada dos horas. Por ejemplo, sector construcción a las 7 a.m., industrias a las 9 a.m. y a las 11 a.m. para el resto de sectores”, detalló.

ATU también informó que de un total de 23 mil vehículos de la flota del sistema convencional [o afiliador], están saliendo alrededor de 15 mil 800, lo que es un 66%. “ATU tiene una plataforma en la cual los vehículos se registran un día antes para salir a operar y solo se están registrando esa cantidad de vehículos. El motivo principal es el tema del protocolo sanitario. No se inscriben hasta que no cumplan con la limpieza y desinfección”, afirmó.