Bancadas negocian voto de confianza al gabinete de Adrianzén tras allanamientos por caso Rolex, indicó analista político

Gobierno Bancadas del Congreso están en un proceso de negociación para evaluar voto de confianza al gabinete de Gustavo Adrianzén, indicó analista político

Franco Olcese, analista político del Centro Wiñaq, indicó que las bancadas del Congreso están en un proceso de negociación para evaluar si le dan o no su voto de confianza al gabinete de Gustavo Adrianzén, luego de las diligencias preliminares contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, por el caso de los relojes marca Rolex.

“Yo creo que hace dos semanas era muy seguro el voto de confianza, hoy está en un proceso de negociación. Ahora el Ejecutivo va a tener que plantear cosas distintas a lo que estaba planteando hace dos semanas para lograr el voto de investidura. ¿Va a lograr eso? Depende de Adrianzén”, dijo el analista político.

En Ampliación de Noticias, el especialista indicó que hay una manera en que los congresistas pueden penalizar a la mandataria Dina Boluarte por el caso Rolex.

“¿Qué cosa sí pueden penalizar? Pueden penalizar a través del voto de envestidura, porque esto no pone en riesgo la continuación del Congreso”, afirmó.

Olcese también consideró que el presidente del Consejos de Ministros, Gustavo Adrianzén, no ha demostrado una eficaz articulación política con los otros poderes del Estado. Asimismo, sostuvo que no tiene una buena relación con los medios de comunicación y la opinión pública.

“Lo que no ha demostrado aún es el tema de la articulación política con los otros poderes del Estado, específicamente con el Congreso de la República. No ha logrado por el momento llegar a la bancada del Congreso. La otra es la relación con los medios de comunicación, ustedes han visto como él rápidamente cerraba las conferencias de prensa o no quería responder ciertas cosas. Finalmente, con respecto a la opinión pública, él tendría ser más claro y directo y no lo ha estado haciendo”, agregó.

Bancadas del Congreso están en un proceso de negociación para evaluar voto de confianza al gabinete de Gustavo Adrianzén, indicó analista político | Fuente: RPP

Caso 'mocha sueldos'

Franco Olcese también se pronunció sobre el caso 'mocha sueldos'. Al respecto, consideró que se deben sancionar de forma drástica para que en un futuro no se repitan. Asimismo, indicó que hay responsabilidad del Congreso y las bancadas que lo componen para estar vigilantes de estos casos.

“Hay responsabilidad en la institución, el Congreso y las bancadas que lo componen. Este tipo de medidas le hacen mucho daño a la institución. Deberían ser penalizadas más drásticamente y no se repitan. Lamentablemente esto lo vemos en varias bancadas en varios momentos. Y parece inclusive una práctica relativamente incorporada dentro de la institución. Yo creo que la Subcomisión y el Congreso tendría que tomar cartas en el asunto y ser mucho más frontal y drástico con este tipo de temas, que los perjudica a ellos mismos”, señaló.

El politólogo dijo que se debe proteger a los denunciantes y que las condenas deben ser ejemplares.

“Primero la protección de los trabajadores que lo saquen a la luz, segundo la penalización al congresista y a la bancada, tercero elevar las penas, que esto inclusive pueda ser llevado de manera más rápida y drástica para que esto no se vuelva a repetir”, indicó.