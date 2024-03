Marco Sifuentes responde a Dina Boluarte: "A nosotros nadie nos vendió la historia de los Rolex"

Estado "La presidenta Boluarte no puede pretender que la sometamos a estándares menores a los que sometimos a Pedro Castillo", señaló

El periodista Marco Sifuentes respondió a la mandataria Dina Boluarte, quien señaló durante su mensaje a la Nación que sabe quién "vendió la historia" de los relojes Rolex por la que la Fiscalía inició una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Al respecto, Sifuentes, en cuyo medio se dio a conocer por primera vez los detalles del 'Caso Rolex', enfatizó en que nadie les había vendido la historia.

"A nosotros nadie nos vendió la historia. Imagino que ella se refiere a las fuentes cuando habla de 'la persona que vendió la historia'. Particularmente me molesta esto porque es el segundo día consecutivo en que alguna autoridad hace referencia o directamente trata de auscultar quiénes son las fuentes de un periodista. Es bien delicado que estén tratando de fijarse en el dedo que apunta al sol y no al sol", dijo a RPP.

"La presidenta Boluarte no puede pretender que la sometamos a estándares menores a los que sometimos todos a Pedro Castillo o Vizcarra o PPK. Ella ha hablado de sexismo, algo que no corresponde aquí, no tiene absolutamente nada que ver su condición de mujer. Si existen signos exteriores de riqueza que no corresponde con su historial de sueldos, cabe hacerse la pregunta y ella no ha sabido responder", agregó.

Como se recuerda, durante su mensaje a la Nación, Boluarte Zegarra aseguró que sabía quien había "vendido" la historia sabía que ella no era corrupta.

"Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Esta mujer presidenta no está detrás de lobbies o negociados y quien vendió la historia de los relojes lo sabe porque me conoce, porque no soy corrupta ni ladrona", aseveró.

¿Cómo nació el 'Caso Rolex'?

En otro momento, Sifuentes ofreció detalles de cómo nació el 'Caso Rolex' y dijo que para ello se revisó 10 mil fotografías oficiales a fin de recolectar una nutrida base de datos.

"Hace un par de meses una fuente que tuvo un par de reuniones con Dina Boluarte vio que tenía dos relojes muy caros distintos nos contó esta historia. Y una segunda fuente nos dice: 'Creo que Dina está usando un Rolex'. Entonces nuestro investigador, Ernesto Cabral empieza a revisar 10 mil fotografías oficiales, tanto de la Presidencia de la República como de la épica en que Dina era vicepresidenta y ministra del Midis", precisó.

"Y de esa investigación logra establecer una base de datos inicial de 14 relojes, luego son 15 relojes. De ellos confirmamos que había un Rolex y otros medios lograron establecer que eran cuatro Rolex", finalizó.