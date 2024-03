¿Fue desproporcionado el allanamiento fiscal a la casa de la presidenta Dina Boluarte y Palacio de Gobierno? [ANÁLISIS]

El Ministerio Público y personal de la Diviac allanaron, desde el último viernes por la noche hasta este sábado por la mañana, el domicilio de la presidenta Dina Boluarte, ubicado en Surquillo, y Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.

Al respecto, tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de "desproporcionada" e "inconstitucional" la diligencia efectuada por la Fiscalía.

“Consideramos absolutamente desproporcional, injustificado, y cuando no ilegal e inconstitucional, la acción que se ha realizado. La disposición de la presidenta para colaborar con estas investigaciones se ha puesto de manifiesto en todo momento, y hoy no hemos hecho sino ratificar eso”, indicó, esta mañana, el premier Gustavo Adrianzén.

Por su parte, Mateo Castañeda, abogado de Boluarte, anunció que apelarían la resolución judicial que autorizó el allanamiento, ya que la decisión, según dijo, fue "innecesaria y desproporcionada".

Sin embargo, cabe preguntarse si efectivamente la petición fiscal de allanamiento a dichos sitios puede considerarse "desproporcional" o contraria a la normativa vigente. Al respecto, RPP conversó con el abogado penalista Hugo Mendoza, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi y el exprocurador anticorrupción Iván Meini.

Hugo Mendoza: "La medida de allanamiento es totalmente viable"

El abogado penalista Hugo Mendoza consideró que la medida fue totalmente viable y que respondió a un "agotamiento" de recursos fiscales, pues la mandataria no habría colaborado con las diligencias previas.

"Hay que recordar algo muy importante: ya en días anteriores, como hemos visto en medios de comunicación, la Fiscalía agotó, en este caso, el pedir que la presidenta, de manera voluntaria, exhiba estas joyas. Sin embargo, hemos visto que estas diligencias no se han llegado a realizar por causa imputable única y exclusivamente a la presidenta", sostuvo.

"Es por eso que, habiendo agotado esto la Fiscalía, se justifica que utilice una diligencia con mucha mayor fuerza, utilizando el allanamiento y la fuerza pública ante no tener respuesta al llamado de abrir su vivienda", agregó.

Mendoza remarcó que "como la presidenta no colaboró, no le quedaba otra salida al Ministerio Público que ir el siguiente paso y aplicar otra medida mucho más grave".

"Lo que la Fiscalía estaba pidiendo desde que se inició estas investigaciones es que la presidenta pueda sustentar de manera clara y objetiva la procedencia lícita de estos bienes de gran valor, porque hay que recordar que lo que se le está atribuyendo a ella, preliminarmente, es la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito", explicó.

"Lo que busca la Fiscalía es que se acredite, de manera clara y objetiva, la procedencia lícita de estos relojes. El ir a la casa de la presidenta y a Palacio de Gobierno es en busca de esos elementos que acrediten esa procedencia lícita o también pueda reforzar su tesis al encontrar documentos, una carta, una anotación donde pueda demostrarse que le fue donado o regalado por X persona y así se pueda descubrir quién le regaló, si es que fuera el caso", añadió.

El abogado penalista también cuestionó que, si la presidenta tenía la documentación que acreditaba la procedencia lícita de los relojes, debió haberla presentado "sin mayor problema" para evitar situaciones como las acontecidas desde ayer por la noche.

"Si yo tengo toda las documentación en regla y tengo todos los documentos que acreditan la adquisición lícita de esas joyas, su abogado, sin ningún problema, puede haber presentado, mediante un escrito, toda la documentación en copias legalizadas que acrediten esa adquisición lícita, sin mayor problema. Lo que aquí se dio es que no hubo ninguna explicación y, hasta el momento, no la tenemos de manera clara y objetiva la procedencia lícita o la adquisición lícita de esos relojes Rolex, y creo que con eso se pudo haber evitado este allanamiento", puntualizó.

Alejandro Rospigliosi: "¿El Parlamento va a sostener algo que no da para más?"

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi consideró que la presidenta, al haberse negado a colaborar con las diligencias anteriores, había violado la Constitución, por lo que su permanencia en el cargo era "insostenible" y el Congreso debía actuar en consecuencia con ello.

"No pueden darle sostenibilidad a una presidenta que viola el artículo 118, inciso 1, de la Constitución, que establece que es deber del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Si días atrás el fiscal de la Nación le pidió ver los presuntos objetos de enriquecimiento ilícito, que son los relojes Rolex y la pulsera, fueron a su domicilio, no les abrieron la puerta; los mandaron a Palacio, tampoco les abrieron la puerta; la citan a declarar dos veces, no va; entonces está incumpliendo el mandato de un fiscal", explicó.

"Pero ¿con qué autoridad moral un presidente les va a decir a los 35 millones de peruanos que cumpla la Constitución y la ley si ella no lo hace? Estamos hablando no solo de mostrar los relojes, ¿qué va a pasar en las próximas horas si no aparecen los relojes? La situación sería insostenible", agregó.

En ese sentido, Rospigliosi consideró que se estaba repitiendo el escenario político tras la difusión del primer vladivideo "hace 14 años atrás", que significó la caída del régimen de Alberto Fujimori, por lo que el Congreso debía buscar "a un parlamentario idóneo que pueda conducir el país a nuevas elecciones".

"La Constitución prevé válvulas de escape a una crisis de gran magnitud. Una es la renuncia de la presidenta, y la otra es la vacancia por incapacidad moral permanente. Hay precedentes en la historia constitucional. Son válvulas de escape, no hay otras", indicó.

"¿El Parlamento va a sostener algo que no da para más? Ellos también tienen que dar una muestra de reflexión, de discernimiento y ver que esto no da para más. Se elegirá a un nuevo presidente del Congreso que convoque a nuevas elecciones y ellos van a estar todo ese periodo. Primero es el país", remarcó.

Finalmente, sobre lo señalado por el premier respecto a que estas actuaciones fiscales generan inestabilidad económica, Rospigliosi consideró que Adrianzén "quiere poner juegos artificiales o hacer malabarismo argumental".

"[La presidenta] ha permitido con su comportamiento impropio que se desencadenen estos hechos. Esto va creciendo como una bola de nieve y está erosionando la legitimidad en el cargo. Tan fácil era dar las explicaciones oportunas y cortar esto, salvo que no tenga explicaciones para esto", aseveró.

Iván Meini: La presidenta debería haber declarado los relojes "en sus declaraciones juradas desde un principio"

Por su parte, el exprocurador anticorrupción Iván Meini consideró que la diligencia fiscal sí fue válida ya que fueron "autorizados, bajo la ley vigente en el Perú".

"Los allanamientos, tanto en su domicilio como en Palacio de Gobierno, han sido autorizados, bajo la ley vigente en el Perú, por el juez supremo, el doctor Checkley Soria. En esa resolución judicial, que es la autorización a un pedido fiscal, debería haberse llevado a cabo un análisis bastante detallado y depurado de si se cumplen o no los requisitos que la ley establece para proceder al allanamiento", indicó.

"En ese caso, se trataría de corroborar que existen indicios suficientes, que se cumple con el principio de proporcionalidad. Es decir, que lo que se espera encontrar dentro de su domicilio y de Palacio difícilmente podría ser ubicado de otras maneras con otras diligencias. En esos casos, la ley autoriza el allanamiento", remarcó.

Asimismo, Meini consideró que no se estaban vulnerando derechos a la mandataria con la medida fiscal, ya que no habría participado en las diligencias previas.

"Es verdad que la ley permite que toda persona que está investigada pueda solicitar la reprogramación de sus diligencias o declaraciones, pero bajo la idea de que exista un argumento o un motivo que justifique la inasistencia de esa persona. Eso en su momento fue calificado por el fiscal de la Nación como un indicio de rebeldía. Es decir, en el criterio del Ministerio Público, la presidenta estaría cerca a una situación de rebeldía por no haber ido a declarar y por haber solicitado una reprogramación con argumentos que no serían del todo ciertos", señaló.

A criterio del exprocurador, "la situación de la presidenta ya es complicada" y "podría complicarse más" con lo que el personal de la Diviac y el Ministerio Público puedan encontrar documentos u otros materiales en el allanamiento.

"No olvidemos que, si estos relojes realmente fueran patrimonio original de la presidenta, no tendrían nada de malo; pero deberían haber sido declarados, en sus declaraciones juradas, desde un principio", sentenció.

"Es raro que se haya enrevesado ella misma y que no esté en capacidad de explicar el origen de estos relojes, porque esto debió haber sido algo muy sencillo si los relojes hubieran sido suyos desde un principio. Entonces, se genera aquí la sospecha. Quien tiene una joya, tiene derecho a tenerla; pero como se trata de relojes valiosos, cualquier persona que la tenga sabe en qué momento la adquirió, con qué patrimonio, dónde está la factura y a quién se la adquirió. El no estar en capacidad de dar esa información desde un principio, cuando es requerida, genera las sospechas de que no le pertenecía", puntualizó.