Banco de la Nación confirma préstamo al Estado para financiar Petroperú, pero niega que afecte utilidades de sus trabajadores

Cecilia Arias León, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Banco de la Nación, en diálogo con RPP, se pronunció sobre el anunciado paro de 24 horas que llevarán a cabo, el próximo lunes, dos sindicatos de trabajadores de dicha entidad financiera.

El día de ayer, viernes, Jorge Peña y Jesús Cáceres, secretarios generales del Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación (Sutban) y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación (Sinatban), respectivamente, indicaron en RPP que la medida de fuerza es motivada por una supuesta injerencia política del Gobierno sobre la entidad, presuntos actos de corrupción y una demanda de aumento de sueldos.

En ese sentido, indicaron que la injerencia política del Gobierno se manifiesta en que estaría "obligando" al Banco de la Nación a prestarle dinero a Petroperú, comprometiendo casi el 70 % del patrimonio de la entidad.

"Estamos rechazando los decretos supremos que emite el Gobierno obligando al Banco de la Nación a prestarle dinero a Petroperú, lo cual pone en riesgo nuestro patrimonio y los índices financieros que están muy bien en el banco. [Se ha transferido], más o menos, el 70 % de nuestro patrimonio; es decir, 1 200 millones de dólares prestados a Petroperú para la reactivación, son préstamos. Lo que nosotros pedimos es que sea directamente el Estado quien financie la reactivación de Petroperú", indicó Peña.

Por su parte, Cáceres indicó que también "están saliendo de las arcas del Banco de la Nación 3 500 millones para la compra de los aviones de la FAP", lo cual, a su parecer, "trae como consecuencia que se ponga en peligro la estabilidad y el patrimonio" del banco estatal.

Banco de la Nación confirma préstamo al Estado, pero niega que utilidades estén en riesgo

Al respecto, Cecilia Arias indicó que el Banco de la Nación "es el brazo financiero del Estado", y que "la operación de Petroperú responde a un decreto de urgencia".

"El Banco de la Nación es el banco del Estado, es el brazo financiero del Estado, y la operación de Petroperú responde a un decreto de urgencia que nosotros implementamos; pero, lo más importante aquí es que, primero, es un préstamo; segundo, los fondos de repago están avalados por el Estado, y ¿qué es el aval?: es el aseguramiento de que esos ingresos, esos pagos se van a realizar", sostuvo.

En ese sentido, resaltó que "para nada" afecta las utilidades de los trabajadores, "porque queda clarísimo que el Banco de la Nación tiene indicadores de solidez y de rentabilidad del mayor estándar, y queda claro también que el Estado peruano, a nivel de América Latina y a nivel de conocimiento de todo el país, es sólido financieramente".

"El aval significa que el Estado peruano se compromete con el Banco de la Nación a honrar esta deuda, y ese es el ámbito de gestión que nosotros tenemos en el Banco de la Nación (…) Se pueden revisar todos los indicadores de solvencia, de liquidez y de utilidades también, nos debemos a atender las operaciones de las empresas públicas, pero principalmente todos los créditos que otorgamos a los servidores públicos (...) Un crédito, desde el lado más estricto, tiene que asegurarse el repago, y ese repago lo va a hacer el Estado peruano que hoy día es sólido para cubrir sus obligaciones", aseguró.

Cecilia Arias confirmó que el Banco de la Nación hizo un préstamo al Estado en el marco de la reactivación de PetroperúFuente: Andina

Asimismo, la gerente de Comunicaciones del Banco de la Nación negó que hubiera existido alguna contratación irregular de gerentes, tal como denunciaron los dirigentes sindicales.

"Nosotros, como Banco de la Nación, pertenecemos a la corporación de Fonafe, (que) tiene un procedimiento el cual se ha cumplido a cabalidad. Una empresa que es un ‘headhunter’, (es decir), un cazador de talentos que invita a profesionales a participar en estos procesos: el proceso de selección, que es encontrar a los profesionales; el proceso de evaluación, tanto técnica (…) como las competencias blandas (…) Ese proceso se ha cumplido a cabalidad, todas las personas que participaron en el proceso, tanto profesionales que no trabajaban en el banco como profesionales que trabajaban en el banco, han participado de este proceso, y aquellas personas que han llegado hasta la última etapa, luego de haber superado todo este procedimiento, han sido evaluadas en sus currículos, en su experiencia, por el Directorio del banco, quienes toman la decisión dentro de este proceso. Entonces, no es un proceso improvisado (sino) que ha cumplido a cabalidad, y que además es público. Si ustedes ingresan a la plataforma van a poder encontrar quienes fueron los candidatos, cuál fue el proceso, las fechas de publicación", aseguró.

Ministerio de Trabajo ha declarado el paro como "improcedente"

Por otro lado, Arias León resaltó que el "conglomerado" del sueldo anual de los trabajadores de la entidad "pueden ser el doble o el triple" en comparación a la banca privada.

"Los ingresos que nosotros recibimos como empleados del banco tenemos la remuneración básica, el refrigerio, la movilidad, la gratificación, la CTS, las vacaciones, el bono anual por rendimiento y, evidentemente, al ser una empresa sostenible, también las utilidades. Si nosotros anualizáramos todos esos ingresos y los conglomeramos en un solo número, en muchos de los casos, estos roles que se ejecutan también en la banca privada, en una caja, en una financiera, algunos de ellos pueden ser el doble o el triple", aseguró.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Trabajo ha considerado "improcedente" el paro anunciado, y dijo estar convencida de que "la atención está asegurada" para el próximo lunes.

"El Ministerio de Trabajo ya se ha pronunciado señalándolo como un paro improcedente, por lo tanto, estoy segura de que mis colegas, mis compañeros que hoy día me escuchan, el día lunes estarán en las oficinas para cumplir nuestro mandato, que es la atención de la ciudadanía", aseveró.

No obstante, dijo que, si eso no fuera así, "el 85 % de las transacciones" de la entidad no requiere una atención por ventanilla.

"Estoy segura de que todos vamos a estar atendiendo las oficinas; pero, sin perjuicio de eso, imaginemos que algunas personas del equipo no estuvieran, les quiero decir a todos (…) que hoy día ya en el Banco de la Nación el 85 % de las transacciones se realizan en nuestros diversos canales: cajeros automáticos, en los más de 14 000 cajeros corresponsales que son nuestra extensión en una bodeguita, en la app, en la banca por internet, en Págale.pe. A todos los ciudadanos, no necesitan esperar para ir a una oficina, hoy mismo pueden acercarse a un cajero corresponsal, a un cajero automático, a retirar sus tarjetas", afirmó.

"Muchos de nuestros clientes, más de 650 000 clientes, población vulnerable que recibe subsidios, hoy día tiene su tarjeta de débito (y) no necesita ir a una oficina", puntualizó.