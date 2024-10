Petroperú exhortó a sus trabajadores no acatar eventual paro a fin de "asegurar el abastecimiento de combustible"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Petroperú se pronunció respecto a un eventual paro de 48 horas por parte de sus trabajadores, quienes a través de su sindicato informaron que acatarán dicha medida en caso el Ejecutivo no defina cuanto antes un nuevo directorio para la empresa estatal.

El último lunes, a través de un comunicado, los trabajadores de la compañía indicaron que darán un plazo de 72 horas al Gobierno para que defina esta situación, caso contrario paralizarán sus labores durante dos días, lo que podría desencadenar en una huelga general indefinida.

Al respecto, Petroperú invocó a que continúen cumpliendo con sus labores a fin de “asegurar el abastecimiento de combustible en el país” y a “contribuir a su recuperación económica”.

En ese sentido, exhortó a las organizaciones sindicales “a no realizar paralizaciones que no se ajusten a las normas laborales colectivas”, al considerar que “generarían un impacto negativo a la situación en la que se encuentra la compañía”.

"La empresa reafirma su respeto hacia las organizaciones sindicales y el rol que desempeñan en la representación de sus afiliados. Como una de las principales empresas del país, mantiene un compromiso firme con el respeto y cumplimiento de los derechos sociolaborales y fundamentales de sus trabajadores, siempre que dichos derechos se ejerzan dentro del marco legal y se relacionen directamente con temas laborales inherentes a la empresa", señaló en un documento difundido este martes.

Más de un mes sin directorio

Petroperú lleva más de un mes sin directorio y esta demora en la designación ha llevado a que los trabajadores de la empresa estatal convoquen un paro por 48 horas, previo a una huelga general indefinida. Así lo anunció Luis Camino, coordinador general de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, en Ampliación de Noticias por RPP.

"Venimos teniendo un problema grande. No tenemos directorio hace más de 45 días. No hay un rumbo definitivo porque no tenemos un directorio. Hasta hoy, los ministros han demostrado incapacidad. Creemos que es un sabotaje a la primera empresa del país. Los trabajadores se cansaron de tanta espera, de que no haya justificación para el nombramiento del directorio, habiendo tantos profesionales que puedan tomar el rumbo de la empresa", manifestó.

"Estamos advirtiendo que hay un problema en Petroperú que no se está atendiendo. Estamos llamando a una mesa trabajo, a la presidencia y al premier que nos convoque de manera urgente porque es necesario articular mediante al diálogo cuál es la solución para Petroperú", agregó Camino, quien aseguró que son "más de mil trabajadores" los que se unirán al paro.

¿Cuál es el impacto de que Petroperú no tenga un directorio?

Luis Camino explica que con más de un mes sin directorio, Petroperú genera un pánico financiero a nivel internacional.

"Una baja calificación es preocupante porque una empresa sin directorio, a los bonistas o que invierten en el perú, nadie quiere trabajar con una empresa sin dirección. Es evidente que estamos rumbo a ser expuestos pasibles a una baja calificación y eso será responsabilidad de los ministerios", señaló.