El periodista Américo Zambrano acusó a Beder Camacho de intentar sembrar una información falsa | Fuente: Facebook Beder Camacho

Beder Camacho, actual subsecretario de Palacio de Gobierno, aseguró que no se convertirá en colaborador eficaz como se ha especulado en los últimos días. En entrevista al dominical Punto Final, aseguró que continuará acudiendo a la Fiscalía, pero jamás bajo esa condición.

"Es falso lo que se ha vertido sobre la colaboración eficaz. Ser ello significa aceptar un delito y yo no he cometido ningún delito, entonces no tengo miedo a lo que puedan decir en este proceso y estoy prestando mi declaración las veces que crea conveniente y voy a asistir las veces que me cite la Fiscalía para este caso", enfatizó el funcionario.

Sobre la fuga de Bruno Pacheco reiteró que nunca participó en ello y recalcó que es inocente frente a esas acusaciones. Sin embargo, evitó dar más detalles al señalar que se encuentra en un proceso de investigación en el Ministerio Público.

"En ese aspecto no hay la carpeta fiscal. Yo ya estoy en un proceso de investigación en el cual yo ya me presenté ante el Ministerio Público y no puedo declarar. Solamente puedo decir que soy inocente y con eso estoy respondiendo muchas cosas", recalcó.

Por otro lado, Camacho se negó a declarar sobre la acusación del periodista Américo Zambrano, quien señaló que el subsecretario intentó sembrarle información falsa sobre la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

Madre de sus hijos trabaja en un ministerio

Punto Final descubrió que Elena Sevillano Mogollón, madre de los hijos de Beder Camacho, fue contratada por el Ministerio de Energía y Minas con un sueldo mensual de S/. 8 000. Camacho no registró dicha información en su Declaración Jurada.

Al respecto, Camacho señaló que lleva tres años separada de su entonces pareja y no sabía sobre su situación en el Minem ni tampoco recomendó su contratación en dicha cartera.

César Nakazaki anunció que habrán más colaboradores eficaces

El abogado César Nakazaki, defensor legal del ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, precisó a RPP Noticias que su patrocinado es actualmente un colaborador del Ministerio Público; sin embargo, precisó que habrían más personas que se acogerían a esta figura legal.

En esa línea, el abogado consideró que el prófugo ex ministro de Transportes Juan Silva podría acogerse a la colaboración eficaz debido a que "podría explicar una de las ramas donde más ha habido provechos y beneficios indebidos, que es la que se generó en el MTC, donde el tema no se cierra en el Puente Tarata, sino en todas las obras públicas".