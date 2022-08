El subsecretario de Palacio de Gobierno ha indicado que no tiene planeado fugarse y aseguró que afrontará la investigación en su contra.

El Ministerio Público reprogramó la declaración del subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, en la investigación que se le sigue por la fuga del exsecretario General del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

La diligencia reservada no pudo realizarse este jueves 4 de agosto en la sede principal de la Fiscalía de la Nación, en el centro de Lima, a donde acudió esta mañana Beder Camacho, junto a su abogado defensor.

Desde la Fiscalía de la Nación indicaron que se notificará próximamente a Beder Camacho la nueva fecha en la que deberá volver a asistir a la sede del Ministerio Público, para que rinda su declaración indagatoria por este caso.

La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, dispuso que Beder Camacho sea investigado junto al presidente Pedro Castillo, tras la salida de Mariano Gonzáles como ministro del Interior y por la fuga del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

Niega que piense fugar

Respecto de la investigación en su contra, Beder Camacho dijo en RPP Noticias que no tiene ningún vínculo con Bruno Pacheco, luego de que el exfuncionario lo acusara de coordinar su fuga con el presidente Pedro Castillo.

"Si lo ha dicho, yo quiero ser categórico: no tengo nada que ver en el problema de Bruno Pacheco. En la tarde nos hemos apersonado en la Fiscalía para ponernos a derecho y decirles que estamos dispuestos a colaborar, yo no pienso fugarme, nunca me he corrido y soy inocente", dijo a Las cosas como son de RPP Noticias.

Asimismo, indicó que no está involucrado en los casos como Puente Tarata o los ascensos en la Policía Nacional que analiza el Ministerio Público.

"De las investigaciones del Puente Tarata, Petroperú y los ascensos, yo no soy investigado ni siquiera estoy de testigo. A mí no me preocuparía lo que pueda decir el señor Bruno Pacheco sobre esos temas. Le repito, me he presentado ante el Ministerio Público porque soy inocente. Que la Fiscalía investigue y averigüe lo que ha sucedido", expresó.