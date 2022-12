Benji Espinoza señala que "se está evaluando" asistencia de Pedro Castillo a debate de moción de vacancia

El abogado declaró que si el Congreso debe tomar decisiones en apego a la Constitución y no "por criterios de conveniencia y de oportunidad". | Fuente: Andina

Benji Espinoza, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, habló desde los exteriores de Palacio de Gobierno e indicó que aún está en evaluación si el mandatario asistirá o no al Congreso el miércoles 7 de diciembre, fecha que se debatirá la moción de vacancia presidencial por una supuesta incapacidad moral.

"No se ha definido, se está evaluando, se está viendo varias alternativas. Una de ellas es que participe, otra de ellas es que el doctor Palomino Manchego haga la defensa y pueda refutar los cargos que tiene esta alegada -pero para nosotros absolutamente infundada- moción de vacancia. Yo me reservo en este momento lo que he venido conversando con mi cliente", explicó el abogado a la prensa.

Además, señaló que están evaluando desde el punto de vista jurídico la moción de vacancia y refirió que el Congreso no puede decidir mediante "criterios de conveniencia y de oportunidad".

"Estamos evaluando todo desde el punto de vista jurídico. Desde el prisma jurídico lo que han hecho saber es que el Congreso, si bien es un órgano político, sus decisiones y sus actuaciones no pueden estar únicamente dependiendo de criterios de conveniencia y de oportunidad. Tienen que hacerlo con absoluto apego y con respeto a la Constitución, a las garantías procesales, al debido proceso o juicio justo", criticó.

Crítica a la moción y suspensión

En esa línea, Benji Espinoza consideró que la causal de incapacidad moral permanente resulta “muy abierta y muy abstracta”. Añadió que los alcances de la misma “no pueden interpretarse a favor del ente que sanciona” —en este caso, el Congreso— sino “a favor de quien está siendo procesado”.

A la luz de los argumentos que mencionó, el abogado dijo que el Parlamento “con prudencia y con calma debería desestimar ese pedido de vacancia”. “Lo que se necesita es prudencia para tomar decisiones: que atempere un poco esta agitación, este calor que es natural en la política”, recomendó.

“Acá lo que se necesita es que se respete el ordenamiento jurídico”, agregó en declaraciones a la prensa.

Con respecto a la modificación del Reglamento del Congreso aprobada en la Comisión de Constitución del Parlamento, a fin de posibilitar la suspensión del mandatario, Espinoza dijo que, de aprobarse, sería “una ley con nombre propio”, con lo que se contravendría el ordenamiento constitucional.

“¿Quieren reglamentar y cambiar la Constitución con una norma infraconstitucional? Eso no se puede”, acotó.

Derecho a la defensa

Por otro lado, señaló que el mandatario Pedro Castillo tiene derecho a conocer los argumentos de la moción, tras la devolución que realizó al Congreso ante la falta de 14 documentos pero que José Williams respondió con enviarle por segunda vez la moción del día del próximo 7 de diciembre.

"Si es que están señalando que hay elementos de convicción, o pruebas que soportan la imputación de incapacidad moral permanente, entonces tiene derecho quien está imputado en esa causal a conocer toda la prueba que sustenta la causal. Es tanto como decirte 'yo te acuso de un delito, de una falta, de una infracción, te digo que esta es la prueba pero te escondo la prueba'", criticó el abogado Benji Espinoza.

Recordemos que el presidente Pedro Castillo tenía programado un viaje a la región de Cajamarca en el marco de la segunda electoral en las Elecciones 2022; sin embargo, trascendió que después de la renuncia "irrevocable" de Daniel Barragán en la cartera de Defensa, ya no viajaría.

(Con información de Andina)