Dina Boluarte reiteró que su gestión seguirá hasta el 2026: "No nos vamos a detener con distracciones"

La mandataria Dina Boluarte reiteró que su gobierno se mantendrá hasta el 2026 y precisó que su gestión no caerá en distracciones hasta que culmine su período. Estas declaraciones fueron realizadas durante su presentación en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en el distrito arequipeño de José Luis Bustamante y Rivero.

"Estamos empeñados en querer hacer trabajos que valgan la pena para nuestras hermanas y hermanos no solo de Arequipa, sino de todo el Perú. Seguiremos trabajando en esa mirada en este tiempo que nos queda para gobernar hasta el 2026", manifestó.

"No nos vamos a detener con distracciones, que ya quisieran muchos que nos distraigamos y no trabajemos. A ellos les decimos: 'Tenemos la fuerza y tenemos el coraje, la valentía y la dignidad para seguir avanzando y trabajando por el beneficio de más familias, de todos los peruanos, de todas las peruanas, y no nos van a distraer. No vamos a caer en su juego'", aseveró.

"El juego que nosotros tenemos es trabajar en la cancha con ustedes. Meter los goles con ustedes. Ese es el trabajo que vamos a hacer", agregó.

Boluarte llegó a Arequipa aproximadamente a las 9.30 a. m. y subió a un helicóptero del Ejército del Perú para, posteriormente, sobrevolar sobre Majes y el Valle de Tambo, según informó la Presidencia de Consejos de Ministros.

Grupos de obstetras y trabajadores del INPE esperan encontrarse con Dina Boluarte

La actividad del Quinto Consejo de Estado Regional se lleva a cabo desde ayer en el centro de la ciudad y cuenta con la presencia de todos los gobernados y ministros.

Para hoy se ha aplicado un fuerte sistema de seguridad e, incluso, hay policías de las diferentes unidades especializadas para resguardar a los representantes.

Durante la mañana llegaron dos delegaciones de manifestantes: el primer un grupo de obstetras que buscan reunirse con el ministro de Salud, y el segundo es otra delegación de manifestantes de trabajadores del INPE, que se encuentran actualmente en huelga.