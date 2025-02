Cambios en el Gabinete se platicaron con la presidenta desde “hace un par de semanas”, aseguró Gustavo Adrianzén

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó el viernes que se produzcan cambios en el Gabinete; pero -horas más tarde- la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a los nuevos titulares de Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Economía.

“De momento, no tengo que anunciar cambios ministeriales, pero esto depende de la señora presidenta”, había declarado Adrianzén a los medios de comunicación.

Sin embargo, este sábado, después de los cambios de anoche, el jefe del Gabinete dijo que, desde hace “un par de semanas”, él y la mandataria comenzaron a barajar algunas opciones.

“El diálogo con la presidenta es constante y este tema del refresco del gabinete era un tema que lo veníamos conversando semanas atrás. La evaluación es constante; sin embargo, empezamos a barajar algunas opciones hace un par de semanas”, declaró en el programa Enfoque de los Sábados.

Consultado sobre por qué no reveló esa información a la prensa cuando se le hizo la consulta, Adrianzén Olaya respondió que no puede dar esos detalles, porque podría generar “una desestabilización” en las carteras ministeriales y, en su opinión, sería poco “prudente”.

“Imagínate que, de pronto, estemos viendo el cambio de cualquier ministro y yo digo: ‘Estoy evaluando sacar a tal ministro’. Sería poco prudente. Son temas que yo lamento las preguntas que me hacen, pero no puedo si no decir lo que digo permanente: ‘Todos estamos en evaluación y los detalles se conocen cuando la decisión se hace pública y no antes’ [sic]”, aseveró.

Adrianzén agradece a los exministros por su labor en el Gabinete

En ese sentido, el jefe del Gabinete agradeció la disposición de Julio Demartini de renunciar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de los cuestionamiento por el caso denominado ‘Qali Warma’. Su puesto será asumido por Leslie Urteaga, quien en el pasado lideró la cartera de Cultura.

“Él tuvo una entrevista con la presidenta y conmigo, expresó su malestar con lo que esta ocurriendo y ratificó su absoluta inocencia y desvinculación de los actos con los que se le denuncia”, apuntó.

Asimismo, extendió el agradecimiento a José Arista, quien fue reemplazado por José Salardi en el Ministerio de Economía, y a Angela Teresa Hernández, sustituida por Fanny Montellanos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.