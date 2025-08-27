Morgan Quero calificó el allanamiento a Nicanor Boluarte como “psicosocial” para generar caos político

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció sobre el reciente allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, calificando el operativo como una “práctica autoritaria”, enmarcándolo dentro de lo que, según él, sería una estrategia orientada a desestabilizar al Gobierno.

“Más de 14 horas ha durado este allanamiento al domicilio del señor Nicanor Boluarte. Yo creo que esto es propio de una práctica absolutamente autoritaria, digna de regímenes totalitarios”, señaló durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Asimismo, calificó la diligencia fiscal como un “psicosocial al más puro estilo montesinista” y la consideró una forma de “acoso a la figura presidencial”.

"Como ya no se puede ir contra la presidenta por esa decisión del Tribunal Constitucional y porque no tienen nada que encontrar, entonces juegan a este psicosocial", comentó.

Cuando se le preguntó por qué todo el Gabinete Ministerial decidió pronunciarse sobre el tema, Quero explicó que fue una decisión espontánea al considerar que el allanamiento no es un hecho aislado, sino parte de una embestida política contra Dina Boluarte.

“Vemos que es parte de esta forma de buscar socavar la legitimidad y la legalidad del gobierno”, afirmó.

El titular de Educación aseguró que detrás de estos hechos hay una intención de "socavar la investidura presidencial" y de “generar un ambiente de caos político”, aludiendo a un posible intento de forzar la renuncia de la jefa del Estado.