PCM crea mesa de trabajo para promover el desarrollo del distrito de Santa Rosa de Loreto

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creó una mesa de trabajo para promover el desarrollo del distrito de Santa Rosa de Loreto, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la región de Loreto.



“El grupo multisectorial de naturaleza temporal, creado mediante la Resolución Ministerial N.° 190-2025-PCM, publicada en vísperas en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario El Peruano, tiene por objetivo formular una estrategia de intervención territorial que contribuya al desarrollo del distrito de Santa Rosa de Loreto, orientada al fortalecimiento institucional y a la mejora de la respuesta estatal a las necesidades de bienes y servicios de calidad para la población”, explicó a través de un comunicado.



El grupo estará presidido por la Secretaría de Descentralización de la PCM e integrado por representantes de los ministerios del Ambiente, Defensa, Desarrollo e Inclusión Social, Economía y Finanzas, Educación, Energía y Minas, Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Producción, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, y Vivienda, Construcción y Saneamiento.



También formarán parte un representante de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, un representante del Gobierno Regional de Loreto, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla y cuatro representantes de la sociedad civil organizada del distrito de Santa Rosa de Loreto, acreditados por dicha comuna.



De acuerdo con la resolución ministerial, el grupo de trabajo tiene entre sus funciones elaborar una agenda de desarrollo territorial que identifique las prioridades del distrito y contemple una propuesta de acciones e inversiones orientadas a mejorar, en el corto y mediano plazo, la calidad de vida de la población. Asimismo, formulará una estrategia de intervención territorial sobre la base de esta agenda y podrá conformar subgrupos de trabajo, según las necesidades que se identifiquen.



La PCM detalló que las entidades participantes deberán designar a sus representantes titulares y alternos dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de la norma, mientras que la Secretaría Técnica estará a cargo de la Subsecretaría de Articulación Regional y Local de la Secretaría de Descentralización, que asumirá las responsabilidades administrativas y operativas del funcionamiento del grupo de trabajo.

La instalación de la mesa de trabajo deberá realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles y tendrá vigencia hasta que asuma funciones el alcalde del distrito de Santa Rosa de Loreto, fecha en la que deberá presentarse un informe final a la PCM.



Tensión con Colombia

A inicios de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el Perú se ha apropiado supuestamente de la localidad de Santa Rosa —situada en la isla Chinería y a pocos metros de la frontera con Colombia—, un terreno que, apuntó el gobernante, debe por el Protocolo de Río de Janeiro “pertenecer” al país vecino.



"El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Rio de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes", escribió Petro en la red social X.



Las declaraciones del mandatario Gustavo Petro, así como el izamiento de una bandera de dicha nación en territorio peruano que rápidamente fue retirada y la incursión de un avión militar colombiano por el espacio aéreo nacional, han provocado “indignación” en el Ejecutivo y el Parlamento.



En reiteradas declaraciones a la prensa, el canciller Elmer Schialer ha descartado la existencia de un diferendo limítrofe con Colombia, al tiempo que reafirmó que el distrito Santa Rosa de Loreto pertenece a Perú.



Además, explicó que la Cancillería conoce la posición colombiana en este tema, pero en lo que atañe al distrito de Santa Rosa “es una posición absolutamente errada, jurídica, geográfica, técnica e histórica”.