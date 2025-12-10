Canciller De Zela considera que asilo de México a Betssy Chávez fue "la gota que colmó el vaso"

El ministro de Relaciones Exteriores lamentó que México haya cometido una serie de actos en los cuales "se ha hostilizado al Perú". Señaló que aún se evalúa el salvoconducto a Betssy Chávez.

El canciller Hugo de Zela informó este miércoles, en una conferencia con medios internacionales, que el pedido de salvoconducto para la expremier Betssy Chávez permanece “bajo análisis” en el Gobierno.

"La situación es que continuamos estudiando el mejor momento para ver qué hacemos con el caso de Betsy Chávez. Queremos tener primero una presentación de nuestro caso ante la OEA, ver qué reacción hay en la región, ver qué posibilidades hay de un análisis más profundo del tema, y en función de eso tomaremos una decisión. En pocas palabras, no creo que en el mes de diciembre haya una decisión sobre el tema, probablemente tomará un poco más de tiempo".

señaló el titular de Relaciones Exteriores.

De Zela manifestó que la posición del Ejecutivo es que el gobierno de México protege a una política que ha cometido un delito común, pero que eso no fue el motivo por el que rompieron relaciones diplomáticas con dicho país.

"Rompimos relaciones con México, no por el caso de Betsy Chávez exclusivamente, sino porque en diciembre del 2022 ha habido una serie de actos en los cuales se ha hostilizado al Perú. Puedo poner muchos ejemplos, no los voy a aburrir con ellos, pero la verdad es que no hemos percibido en esos tres años ninguna voluntad por parte de México para mantener una relación normal con el Perú. Tanto es así, que no teníamos ya hace bastantes años embajadores en ninguno de los dos países. Cuando se produce lo de Betsy Chávez, consideramos que era, por así decirlo, la gota que colmó el vaso", puntualizó.

La exministra de Castillo permanece en la residencia de la Embajada de México de Lima desde inicios de noviembre a la espera de que se le conceda un salvoconducto que le permita viajar a dicho país. Sin embargo, el presidente José Jerí no le ha brindado ese recurso.



Chávez fue condenada por el Poder Judicial a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, a raíz del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

