Canciller sustentará este miércoles en la OEA posición peruana "para defender la esencia" del asilo diplomático

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes, a través de sus redes sociales, que el canciller Hugo de Zela sustentará este miércoles 3 de diciembre ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D. C., Estados Unidos, la posición peruana respecto al objetivo del asilo diplomático.

Esto en el marco de las acciones anunciadas por el Ejecutivo en torno al salvoconducto a favor de la exprimera ministra Betssy Chávez -condenada a 11 años de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022- solicitado por el Gobierno mexicano, en cuya embajada se encuentra asilada.

En ese sentido, el referido ministerio indicó que el objetivo del canciller es "buscar consensos entre los Estados miembros para defender la esencia y el propósito original del asilo diplomático", por lo cual "tiene previsto explicar en Washington por qué el Perú considera que la Convención de Asilo de 1954 se está aplicando de manera incorrecta".

"Esta convención se originó para proteger a perseguidos políticos y hoy en día se está utilizando para proteger a políticos que han cometido delitos comunes”, sostuvo De Zela en declaraciones a la prensa brindadas esta mañana.

El ministro aseguró que su presentación buscará “proteger la figura” del asilo diplomático y asegurar que se utilice exclusivamente para los fines para los que fue creada.



De Zela y su posición sobre la sentencia contra Betssy Chávez

El pasado 28 de noviembre, De Zela se pronunció luego de que Chávez Chino fuera sentenciada por el Poder Judicial.

Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, De Zela detalló que la sentencia no “altera en nada” la situación de Chávez Chino, quien actualmente se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.

“La situación sigue exactamente igual en el sentido de que ella es una solicitante de asilo en la Embajada de México y nosotros tenemos una posición adoptada públicamente sobre el tema”, declaró a la prensa.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores recalcó que la posición del Estado peruano es realizar consultas a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para esclarecer el uso de la Convención de Caracas de 1954 antes de definir el salvoconducto a Betssy Chávez.

Además, el último 9 de noviembre ya había anunciado su presentación formal del planteamiento peruano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). En declaraciones al dominical Punto Final, De Zela dijo que la iniciativa busca corregir la aplicación de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático.

El canciller explicó que la convención fue diseñada originalmente para proteger a los habitantes de la región de la persecución política en una época de alta inestabilidad. Sin embargo, la Cancillería peruana considera que en años recientes ha habido una "tergiversación de la utilización de la comisión", siendo usada para proteger a personas que han cometido delitos comunes.

El ministro de Relaciones Exteriores señaló que la decisión que se ha tomado es preguntarle a los otros signatarios si quieren corregir la convención para que esta vuelva a ser lo que era en su origen, "una protección para que los perseguidos políticos tengan la posibilidad de no ser perseguidos".

Actualmente, el Perú busca "generar en América Latina un consenso para hacer lo correcto", afirmó De Zela.



El planteamiento formal se realizará en el marco de la OEA, dado que la Convención de Caracas se encuentra bajo su estructura.