Cancillería resalta actividad de la Marina de Guerra en isla Santa Rosa tras polémica con Colombia

Un funcionario del gobierno colombiano generó controversia tras decir que la isla no pertenece a Perú y está ocupada irregularmente por nuestro país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó esta noche imágenes de una actividad realizada por la Marina de Guerra en la isla Santa Rosa en Loreto.

"En el marco de su firme compromiso con el desarrollo, la seguridad y la atención de las necesidades de nuestras poblaciones de frontera, la Cancillería impulsa y financia proyectos de desarrollo en la zona fronteriza con Colombia, favoreciendo a las poblaciones más vulnerables", se lee en la publicación difundida en sus redes sociales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió horas antes un pronunciamiento de protesta por las declaraciones de un funcionario de la Cancillería colombiana, quien el último lunes indicó que la Isla Santa Rosa, ubicada en Loreto, no pertenece a Perú y está ocupada irregularmente por nuestro país.

Las controversiales declaraciones fueron realizadas por Diego Felipe Cadena Montenegro, director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia, durante la Primera Mesa Técnica de Seguridad en las Fronteras, que fue convocada por la Gobernación del Departamento de Amazonas de Colombia y realizada en la ciudad de Leticia.

“Como director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia, tengo que decir, el régimen legal de la Isla Santa Rosa no está definido entre los Gobiernos de Colombia y Perú. Legalmente, usted puede hablar como representante del gobierno de Perú, pero si es como alcalde de una isla, tengo que decir que esa isla es una Isla nueva, no asignada y ocupada irregularmente por el Perú”, indicó durante el evento.

Al respecto, la Cancillería llamó al Encargado de Negocios de Colombia, a fin de hacerle entrega de una Nota de Protesta mediante la cual el Gobierno Peruano reafirmó los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la Isla Santa Rosa y manifestó su protesta por las expresiones formuladas por el citado funcionario extranjero.

Se pronuncia alcalde

Iván Yovera, alcalde de la isla Santa Rosa, indicó en RPP que Colombia tiene una “pretensión expansionista” respecto de dicho territorio ubicado en la región Loreto y que este afán viene de hace varios años.

El burgomaestre señaló que como funcionario de la Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la región Loreto obtuvo, tras una reunión con un capitán de puerto de Leticia, pruebas de la demarcación que considera la parte colombiana.

“Nosotros venimos denunciando este tema hace varios años, porque no es de ahora esta pretensión expansionista de Colombia (…) Tomé varias fotos e hice también la denuncia públicamente, pero no tuvimos una respuesta porque nos tomaron como algo que no tenía relevancia”, indicó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.