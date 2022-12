El Gobierno de Dina Boluarte es "bastante débil" y la "mejor salida institucional" es adelantar elecciones, opina Carlos Bruce

Carlos Bruce | Fuente: RPP

El alcalde electo de Surco, Carlos Bruce, consideró este sábado que el Gobierno de la presidenta Dina Boluartes es "bastante débil" con "muy poco margen de error". Además, indicó que la "mejor salida institucional" es adelantar elecciones.



En Enfoque de los Sábados, indicó que, dependendiendo de la conformación del nuevo gabinete ministerial y de las primeras acciones del Gobierno, se sabrá si Dina Boluarte obtendrá legitimidad para durar tres años en el sillón presidencial.

"El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no es un gobierno muy sólido, es un gobierno más bien bastante débil. Alguien que no ha sido elegida como presidenta de la República por voto popular, elegida en plancha como vicepresidenta, que tiene el descontento de los sectores de la izquierda que han perdido poder y que por lo tanto le van a mover el bote todo lo que puedan y tampoco tiene el apoyo militante de los demás sectores. Todo el mundo la está escuchando, está conversando con ella, la está apoyando, pero al primer error que se cometa ella no tendrá aliados que la vayan a defender a capa y espada. Su gobierno tiene muy poco margen de error o quizás ninguno", dijo.

"Muchos congresistas tendrían que irse a su casa"

Carlos Bruce sostuvo que es correcto pensar en unas elecciones generales anticipadas, sin embargo, expresó sus dudas si el Congreso de la República se encuentre dispuesto a dar "ese paso de manera sincera".

"Hemos visto que el Congreso ha sido muy renuente a reconocer que muchos congresistas tendrían que irse a su casa y renunciar a tres años de estar en sus funciones. Ojalá maduren y se den cuenta que es la mejor salida institucional para el Perú. No es posible que tengamos un Congreso en funciones donde se sabe que una gran cantidad, no sé si son 5, 10, 15 o 20 congresistas han sido corrompidos para que sus votos sirvan de blindaje al presidente que ya no está en funciones", expresó.

De otro lado, Carlos Bruce afirmó que en relación a la corrupción había "una gran cantidad de señales clarísimas" que hacían pensar que el gobierno de Pedro Castillo no era transparente y que respetara las normas democráticas.

"Es traumático descubrir que habían pasado cosas de las que uno no tenía idea. En el caso del presidente Toledo debo señalar que a él se le descubren estos actos de corrupción cinco o seis años después que deja de ser presidente, cuando revienta lo de Odebrecht en el año 2012 por ahí. Hasta que él acabó su mandato no había ninguna señal que nos llevara a una prueba fehaciente que hubo actos de corrupción. Cosa distinta es cuando el caso del gobierno de Castillo uno ve a un presidente que todo el día hostiga a la prensa, se niega a declarar a rendir cuentas, nombra a altos funcionarios del Estado con prontuarios inaceptables, trata de apañar actos de corrupción alrededor de su círculo más íntimo, se niega a colaborar con la justicia", dijo.

