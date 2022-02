Pedro Castillo | Fuente: Presidencia

El exsecretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, afirmó este domingo que el presidente Pedro Castillo no gobierna e insistió que un 'Gabinete en la sombra' toma las decisiones en el Poder Ejecutivo.

"Lo que digo acá es que muchas veces Pedro Castillo no gobierna, porque uno toma una decisión con él y a la siguiente hora es otra cosa y esa decisión la toma precisamente este Gabinete de asesores", indicó en entrevista con el programa Punto Final.

Carlos Jaico señaló que desde un inicio de su labor en el Despacho Presidencial observó una falta de coordinación con los ministerios y una "situación bastante lejana" entre el jefe del Estado y la expremier Mirtha Vásquez.

"Precisamente, alimentada por esta gente que siempre le contaba chismes...yo le conversaba al presidente, le he advertido, le he hablado de ese círculo nefasto que lo rodea; pero él siempre me decía: 'yo voy a tomar medidas'. Incluso el día 31 que me reuní con él en la mañana, me dijo: 'no se preocupe que voy a tomar medidas'. Eso nunca lo hizo, lo cual hace que la palabra de Pedro Castillo sea bastante aleatoria", dijo.

Carlos Jaico sostuvo que el mandatario Pedro Castillo permite y empodera a un grupo de asesores "que no saben medir el poder" y que "están totalmente borrachitos del poder" y elaborando agendas paralelas sin ninguna visión del país.



"Es el gran desorden, él dice una cosa hoy y mañana dice otra, ese es el gran desorden que nos ha llevado a esta inestabilidad, porque esa gente es imcompetente, muy ignorante de temas de gobierno", expresó sobre este grupo que afirma "usurpa funciones".



Ofrecimiento de Cancillería

Además, Carlos Jaico aprovechó para aclarar que el 31 de diciembre el presidente Pedro Castillo le ofreció el Ministerio de Relaciones Exteriores y después le propuso ocupar una embajada.



"Puede usted tomar Cancillería, y yo le digo: 'donde pueda aportale al país como profesional, vamos a hacerlo'. Me ofrece ese día y luego me pide: 'hágame un reporte sobre Cancillería', se lo hago, se lo entrego y luego, 15 días después, me ratifica su decisión de que yo vaya a Cancillería. Luego, el domingo pasado, me dice: 'mejor váyase a una embajada'", reveló.



Reunión con Repsol



Sobre la reunión con representantes de Repsol en la Embajada de España, Carlos Jaico aseguró que el mandatario Pedro Castillo sí conoció de esta cita "desde el inicio hasta el final".



"Es un tema internacional y yo tengo dentro de mis funciones, según el artículo 13 del ROF, en que puedo manejar este tipo de situaciones sin ningún problema", indicó el exfuncionario.

Explicó que el día 20 de enero Repsol pide una reunión con el jefe del Estado, días después el mandatario Pedro Castillo le pide acciones concretas.



"Me encarga, sí, y no solamente de eso, me encarga el Comité de Crisis, por eso me reuní también con el viceministro Mariano Castro, con el señor Mamani, que es del Comité de Crisis", manifestó.

