Edwin Martínez dice que Pedro Castillo ya eligió al próximo jefe del Gabinete: "Ha escogido a un gran estadista y visionario"

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, aseguró la noche de este domingo, tras mantener una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, que el jefe del Estado ya eligió al nuevo titular del Gabinete Ministerial.



"Me atrevo a decir, al menos por lo que yo he percibido, que el presidente ha escogido a un gran estadista y visionario que va a generar mucha confianza en el pueblo y en el propio Congreso", dijo en una entrevista con RPP.



"NUNCA HA SIDO PREMIER"

Edwin Martínez brindó más detalles sobre el personaje que reemplazará al cuestionado Héctor Valer, quien presentó su dimisión pocos días después de asumir el cargo y luego de que el mandatario anunciara en un mensaje a la nación que recompondrá su Gabinete.

"Que yo sepa nunca ha sido premier. No es de algún partido político, es un funcionario de carrera", indicó el legislador por la región Arequipa. En palabras del parlamentario, el futuro titular del Consejo de Ministros debe ganarse la confianza no solo de la ciudadanía, sino también del Parlamento para evitar interpelaciones.



"He visto los cuadros que tiene el mandatario y son técnicos y no políticos. Le pido a Dios que el presidente no cambie de opinión, no se deje subyugar por grupos políticos o apetitos ideológicos, y entienda que la última oportunidad que le va a dar el pueblo es cuando presente un buen Gabinete Ministerial; caso contrario, se vienen días muy feos para el Perú", advirtió.



Horas antes, en declaraciones a la prensa, Edwin Martínez dijo que Pedro Castillo presentará su nuevo Gabinete Ministerial entre el martes y el miércoles de esta semana.



PIDEN UN GABINETE PLURAL

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo que el próximo Gabinete Ministerial que conforme el presidente Pedro Castillo debe ser plural.



"La situación macroeconómica del país es positiva y el entorno internacional mejora. Ahora toca resolver la crisis política con un Consejo de Ministros plural, que goce de la mayor legitimidad, profesionalismo y transparencia. Construyamos gobernabilidad", escribió en su cuenta de Twitter.

