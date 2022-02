Palacio de Gobierno | Fuente: Andina

El subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, y el asistente de Comunicaciones del Despacho Presidencial, Franco Pomalaya, negaron la existencia de un "Gabinete en la sombra" del mandatario Pedro Castillo, según un informe del programa Punto Final.



Tras su alejamiento del Gobierno, la extitular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez; el exministro del Interior, Avelino Guillén, y el exsecretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, hablaron de un grupo de asesores que conformarían el núcleo más cercano al jefe del Estado y responsable de las malas decisiones del Ejecutivo.



"No hay ningún Gabinete en la sombra, cada uno cumple una función. Gabinete en la sombra sería que personas que no están contratadas por el Despacho Presidencial tengan influencia o trabajen dentro de Palacio de Gobierno, cosa que no existe", dijo Beder Camacho.

"Creo que Carlos Jaico tendría que explicar a qué se refiere con el Gabinete en la sombra, porque hasta donde yo he podido ver el presidente gobierna junto con su premier y con sus ministros", señaló Franco Pomalaya.

Reunión con Gallardo



De otro lado, Beder Camacho aclaró a Punto Final que las reuniones que mantuvo con el entonces comandante general de Policía Nacional del Perú, Gral. PNP Javier Gallardo, mientras Carlos Jaico estuvo con licencia, fue para ver temas de seguridad del Despacho Presidencial. Además, indicó que estas conversaciones del 22 de diciembre y 7 de enero se realizaron después de los ascensos dentro de la PNP.



"No me he metido ni en temas de ascensos, de nada, mi vida ha sido transparente; abordamos unos temas con el gabinete de asesores sobre el tema de seguridad ciudadana", dijo en respuesta a un memorando de Carlos Jaico en su contra para una acción de control.



Además, Beder Camacho afirmó que son "mitos y leyendas" el decir que Biberto Castillo León, contratado como Consultor de la Secretaría General del Despacho Presidencial, toma decisiones por el mandatario Pedro Castillo, como el nombramiento de Daniel Salaverry frente a PerúPetro o Héctor Valer en la PCM.



Entrevista con CNN

En relación con la entrevista de CNN al presidente Pedro Castillo, Franco Pomalaya manifestó que Carlos Jaico mintió al afirmar que no tenía información de la entrevista del periodista Fernando del Rincón.

"Él sí sabía, él estaba coordinando hasta ese día, incluso ese día fue a recoger a Del Rincón del hotel y llevarlo a Palacio porque vivía cerca, decía", expresó Franco Pomalaya.



Según Punto Final, Carlos Jaico envió un documento para solicitar a Cancillería que las oficinas consulares de Miami y Atlanta brinden las facilidades para que el equipo de CNN puedan ingresar al país para entrevistar al jefe del Estado. Sin embargo, siete días después, el citado funcionario envió un memorando al secretario de Comunicación y Prensa de Palacio de Gobierno, Rodolfo Jaime Ydrogo, solicitándole que informe en qué fecha y con quién coordinó la entrevista en mención.

