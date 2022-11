El abogado de Samir Abudayeh señaló que la visita de su patrocinado al presidente fue para conversar sobre asuntos vinculados a la producción de biodiesel | Fuente: Composición RPP

El pasado 25 de noviembre, la Fiscalía, con una orden del Poder Judicial, dispuso la detención preliminar, por 10 días, del empresario Samir Abudayeh y el asesor presidencial Henry Shimabukuro como parte de la investigación de las presuntas irregularidades en la compra de biodiesel registrada el año pasado.

En el operativo, Abudayeh, representante de la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), fue detenido en su domicilio en el distrito de Surco y se confiscó una serie de documentos que serían incorporados a las investigaciones del Ministerio Público.

"Encuentro con el presidente no es irregular"

Al respecto, Aurelio Pastor, abogado del referido empresario, en diálogo con Amplicación de Noticias, señaló que las investigaciones contra su patrocinado, a la fecha, no han podido comprobar que se haya realizado algún hecho irregular cuando HPO recibió la buena pro de un contrato con Petroperú.

"Durante este año de investigaciones, han desfilado por la Fiscalía aproximadamente 60 personas para dar su declaración, entre funcionarios, privados, miembros de seguridad de las instalaciones de Petroperú e investigados. Todos han sido claros en señalar la inexistencia de irregularidades en la asignación de contratos a favor de la empresa HPO", indicó.

Cabe recordar que las pesquisas fiscales por este caso iniciaron tras la difusión de un reportaje televisivo que daba cuenta de que, tras una presunta reunión del presidente Castillo con Abudayeh y Hugo Chávez, gerente general de Petroperú en ese entonces, la empresa HPO obtuvo una licitación por 74 millones de dólares en octubre del 2021.

"El señor Abudayeh se reunió con el presidente porque éste lo invitó a conversar asuntos vinculados a la producción de biodiesel y eso no es irregular. El hecho de que su empresa haya obtenido la buena pro de un contrato no debería 'cerrar' porque, durante los tiempos anteriores al gobierno del presidente Castillo, también sucedía lo mismo. Es la principal empresa productora de biodiesel en el país y eso lo hemos explicado de manera permanente durante la investigación", indicó Pastor sobre dicho encuentro.

Además, el abogado defensor indicó que su patrocinado no conoce a Hugo Chávez y que nunca ocurrió la reunión entre ambos con el jefe de Estado.

"Es falso que juntos visitaron al presidente Castillo y ya se ha demostrado en la investigación. El señor Abudayeh no conoce a Hugo Chávez, nunca se ha reunido con él y esa reunión en Palacio de Gobierno no existió. Al punto que se ha ofrecido como prueba un video que muestra que no entraron juntos al despacho presidencial y que la Fiscalía, hasta el día de hoy, no ha querido visualizar", indicó.

Asimismo, el abogado señaló que la ausencia de un notario, lo que motivó la anulación del contrato entre HPO y Petroperú, es un hecho cuya responsabilidad recae en la empresa petrolera estatal.

"HPO participa de un proceso de este tipo sin saber exactamente cuáles son los pasos que se dan al interior de una institución. La falta o no de notario es responsabilidad exclusiva de Petroperú, pero se ha podido determinar en la investigación que con o sin notario todos recibieron la invitación y todos los que emitieron la propuesta fue de acuerdo a ley y en el plazo de ley, y se otorgó el contrato a quien correspondía", subrayó.

"El Juzgado ha sido sorprendido por la Fiscalía"

Por otro lado, respecto a la detención de su patrocinado, Pastor señaló que la medida tomada por el Juzgado es "absolutamente irregular" y "no cumple con los estándares señalados en la ley ni en la jurisprudencia nacional".

"El señor Abudayeh no tiene ningún tipo de peligro de fuga. Es increíble que la Fiscalía incluso haya levantado un acta de corroboración domiciliaria y haya señalado que Abudayeh no tiene arraigo domiciliario. Y es increíble que no se le haya dicho la verdad al Juzgado, porque no se le ha dicho que se ha realizado constatación y se ha verificado no solo domicilio sino el hecho de que Abudayeh viva en ese domicilio con su familia, que depende económicamente de él", explicó.

En ese sentido, Pastor sostuvo que la Fiscalía "ha sorprendido al Juzgado", y ha motivado una "decisión absolutamente arbitraria" que será apelada ante la Corte Superior de Justicia.

"Esperamos que la apelación sea lo más pronto. El Código señala que hay 48 horas para convocar a esta audiencia, nosotros hemos apelado el mismo viernes, y esperamos que hoy día se nos señale la fecha para poder expresarle a la sala toda la arbitrariedad que significa esta detención y toda la prueba de que el señor Abudayeh cuenta absolutamente con todos los arraigos", señaló.

"La semana pasada, la propia jueza, que ahora ordenó la detención preliminar, autorizó el viaje de mi patrocinado al extranjero para una cita de trabajo. Él viajó y regresó al país en los plazos señalados al Juzgado, a quienes acreditamos con los pasajes, con los hoteles y con las cartas que él estaba viajando sin tener ninguna restricción porque el propio Juzgado, un mes atrás, anuló el impedimento de salida", agregó.