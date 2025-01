Dina Boluarte dice que crisis económica en gobierno de Pedro Castillo era porque él no escuchaba

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte arremetió contra el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) al señalar que recibió un “país quebrado” y culparlo de la recesión que atravesó el país a mediados de 2023.

Durante una actividad oficial en la provincia piurana de Morropón, Boluarte Zegarra recordó que fue vicepresidenta y ministra de la gestión castillista, pero deslindó de responsabilidades al decir que nada se puede hacer con un mandatario que escuchaba ni retenía ideas.

“Todos sabemos que el año 2023 estuvimos en recesión en nuestra economía, eso no es responsabilidad de la presidenta Boluarte. Hemos recibido un país quebrado producto de año y cinco meses de inacción que el país se iba de quiebra”, declaró.

“Me dirán que yo era parte de ese gobierno; efectivamente, estaba en calidad de vicepresidenta y ministra de Estado. Pero ¿qué hago si el presidente no escucha cuando se le habla? O cuando se le habla, le entra por acá y le sale por acá, y no le queda en la cabeza. No era mi responsabilidad”, agregó.

La jefa de Estado también se refirió a lo que ella denomina los “discursos de odio” de sus detractores, alegando que es una mandataria “de hechos y no de palabras”.

La mandataria llegó esta tarde a Piura, acompañada del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, para la colocación de la primera piedra de la obra del puente de Carrasquillo; el cual tendrá una longitud de 550 metros y está valorizado en alrededor de 375 millones de soles.