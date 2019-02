El premier reconoce que el país no podría afrontar un fenómeno El Niño como el del 2017. | Fuente: RPP

El titular del Consejo de Ministros, César Villanueva, reconoció que el Perú no está preparado para afrontar un fenómeno El Niño como el ocurrido entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, que dejó una cifra de 162 personas fallecidas y 500 heridas.

"Estamos con la idea de que en algún momento lo va a estar. En estos momentos, todavía el Perú no está preparado... Sería muy pretencioso decir que el país está listo según la fuerza de la naturaleza", dijo en entrevista con el diario Correo.

El pasado viernes, el Sevicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que el país está atravesando un fenómeno El Niño de "nivel ligero", por lo que se están presentando lluvias de gran intensidad con la consecuencia de huaicos y desbordes de ríos en varias regiones.

En ese sentido, Villanueva asegura que el Gobierno está realizando esfuerzos "para que haya el menor impacto posible con la naturaleza". "Hemos trabajado el programa de prevención y vamos a seguir trabajando", señaló. No obstante, recalcó que la prevención se logra fundamentalmente creando conciencia en las personas del peligro de los desastres naturales.

Martín Vizcarra y bancada PpK

De otro lado, el premier reiteró su confianza en el presidente Martín Vizcarra tras las acusaciones de un aspirante a colaborador eficaz de la Fiscalía que vincularía al exmandatario con el llamado 'Club de la construcción'.

Villanueva aseguró que pone las manos al fuego por el jefe de Estado, pues conoce de su "tranparencia y eficiencia como técnico y gobernador". Pese a ello, pidió que se realicen las investigaciones pertinentes y se aclaren las dudas sobre este tema.

"De haber cometido algún tipo de infracción, el presidente y cualquier peruano está obviamente en el marco de ponerse a derecho". "De haber las pruebas suficientes, será el Ministerio Público quien juzgue lo que tiene que juzgar y sancione lo que tiene que sancionar", agregó.

En otro punto de la entrevista, el primer ministro aseguró que para el Gobierno, la bancada de Peruanos por el Kambio sigue siendo la bancada oficialista, pero aclaró que al Ejecutivo no le afectaría la salida de alguno de sus integrantes.

"Como Ejecutivo respetamos lo que la bancada asuma, pueden decidir retirarse, incorporarse de nuevo... No lo sé, es un tema que no nos compete. Ahora último hemos tenido una reunión con nueve de ellos. No han estado por alguna razón los congresistas [Juan] Sheput, [Gilbert] Violeta y [Salvador] Heresi, pero sí el resto", señaló.