CIDH rechaza promulgación de Ley de Amnistía y pide al Poder Judicial que ejerza control de convencionalidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este viernes respecto a la promulgación de la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que cometieron delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000.

Como se sabe, la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó la referida norma el último miércoles, en una ceremonia en Palacio de Gobierno que contó con la presencia del Gabinete ministerial y congresistas como Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia), quienes impulsaron la ley en el Parlamento.

Al respecto, a través de sus redes sociales, el órgano supranacional expresó su rechazo a la norma, señalando que "beneficia a personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos" y a miembros de las fuerzas del orden "mayores de 70 años con condena firme o en ejecución por delitos cometidos en ese contexto".

En ese sentido, solicitó al Poder Judicial que, "en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en derechos humanos", ejerza "el control de convencionalidad antes de aplicar" la norma. Cabe resaltar que dicho control se refiere a las competencias de los operadores de justicia para aplicar las normas jurídicas internas teniendo como referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las interpretaciones realizadas por la Corte IDH.

"[La Ley de Amnistía] promueve la impunidad e impacta gravemente en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, como ha reiterado la Comisión en un comunicado de prensa el 26 de junio de 2025", indicó la CIDH.

Además, recordó que la presidencia de la Corte IDH "ordenó suspender el trámite de este proyecto hasta nueva apreciación del tribunal, con el propósito de no producir daños irreparables a los derechos de víctimas de diversos casos".

#Perú: #CIDH rechaza la promulgación de la Ley que beneficia a personas involucradas en graves violaciones de #DerechosHumanos al conceder amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa denunciados, investigados o procesados por casos… pic.twitter.com/qstZ57QasY — CIDH - IACHR (@CIDH) August 15, 2025

Comisionada de la CIDH : Las amnistías "están prohibidas por el derecho internacional"

Andrea Pochack, comisionada de la CIDH, en una entrevista para RPP brindada el pasado mes de junio, ya había señalado que la promulgación de leyes de amnistía estaban prohibidas por el derecho internacional.

"Las amnistías en casos de graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional, sería una violación de Perú aprobar esta ley, estaría en desacato con los compromisos internacionales”, aseveró.

“Las amnistías, los indultos, las prescripciones están prohibidas porque violan el derecho que tiene la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido, violan el derecho de las víctimas a tener justicia, pero violan sobre todo el compromiso que tienen los Estados de investigar, sancionar y esclarecer lo ocurrido. Cuando las cosas no se sancionan, cuando los hechos graves no se esclarecen, tienden a repetirse”, agregó.