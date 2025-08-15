Delia Espinoza sobre promulgación de Ley de Amnistía: "Ha sido un insulto a las víctimas de violación de los derechos humanos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la promulgación de la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que cometieron delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000.

Como se sabe, la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó la referida norma, el último miércoles, en una ceremonia en Palacio de Gobierno que contó con la presencia del Gabinete ministerial y congresistas como Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia), quienes impulsaron la ley en el Parlamento.

Al respecto, la titular del Ministerio Público criticó que "con toda pompa" se haya promulgado una norma que consideró "un insulto a las víctimas de derechos humanos".

"El Congreso propone y se aprueba una ley por votación y se envía a la presidenta para que la observe y esa es una gran oportunidad, tuvo una gran oportunidad la presidenta. Yo siempre soy respetuosa, pero cuando veo, como en este caso de la Ley de Amnistía, que ayer [miércoles], con toda pompa, con todo festejo. Realmente eso ha sido un insulto a las víctimas de violación de los derechos humanos", destacó en entrevista con CNN en español.

La fiscal de la Nación señaló que la norma beneficiará a un promedio de 900 militares y policías procesados por cometer delitos en el referido periodo, entre ellos, imputados por casos emblemáticos como Manta y Vilca.

"Aquí no se trata de cuestiones políticas, es simplemente respeto a los derechos fundamentales, a la vida, a la integridad y hay casos muy tristes, muy trágicos que se han producido entre los años 1980 y 2000, durante la guerra contra la criminalidad terrorista, pero también hubo excesos de algunos, aproximadamente 900, según se me ha alcanzado la cifra, de militares y policías que han cometido violaciones a los derechos humanos", aseveró.

"Esta ley aprobada ayer es un golpe, es una bofetada a todas esas víctimas porque está amnistiando a procesados, a condenados, a todos, y eso va contra las convenciones internacionales a las que el Perú está sometido, está obligado a acatar, al SIDH, que es parte de nuestro derecho interno, está reconocido en nuestra Constitución", agregó.

Espinoza Valenzuela enfatizó que la jefa de Estado "ha aprobado una ley absolutamente inconstitucional y el Congreso también tiene responsabilidad ahí".

"Pero en su momento las responsabilidades se van a ir dando, de todas maneras”, puntualizó.

Fiscalía anuncia que se presentará acción de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía

La fiscal superior coordinadora de las Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad, Rosario Quico Palomino, anunció ayer que solicitará a la Fiscalía de la Nación presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reciente Ley de Amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte.

“Dicha norma resulta jurídicamente inviable, vulnera principios constitucionales esenciales y contraviene obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos”, afirmó Quico Palomino en un video difundido por el Ministerio Público.

La magistrada explicó que la ley obstaculiza el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar graves violaciones a los derechos humanos. “Estaremos solicitando formalmente a la Fiscalía de la Nación la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley”, enfatizó.

La decisión -indicó- fue adoptada tras un análisis conjunto de los fiscales de los Subsistemas Especializados en Derechos Humanos e Interculturalidad, Terrorismo y delitos conexos. “Reafirmamos el compromiso institucional con la supremacía constitucional, el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas”, subrayó.

