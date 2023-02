Cluber Aliaga consideró que es necesario hacer las modificaciones legislativas y la participación del Poder Judicial con "decisiones oportunas" y "justicia real" para evitar la liberación de delincuentes. | Fuente: Andina

El exministro del Interior, Gral PNP (r), Cluber Aliaga, señaló este miércoles que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana no ha funcionado y que los bajos índices de seguridad en el país denotan que el Estado está fallando en el tema.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Cluber Aliaga sostuvo que la presidenta Dina Boluarte debe liderar la lucha contra la delincuencia en el país al comentar la convocatoria de Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.



"El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana existe desde que se dio la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana hace muchísimos años ya y en la práctica no ha visto frutos, no vemos resultados, no vemos mejoras en la seguridad ciudadana, quiere decir que no ha funcionado. Los bajos índices de seguridad ciudadana denotan claramente de que el Estado está fallando y el Estado son básicamente los tres poderes", dijo.



Cluber Aliaga sostuvo que el compromiso de asumir la lucha contra la inseguridad ciudadana la debe encabezar la mandataria Dina Boluarte acompañada de los titulares del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

"Que la presidenta asuma el liderazgo de la seguridad ciudadana, la responsabilidad de todo presidente de la República de cualquier país del mundo es garantizar la seguridad y promover el desarrollo. De tal manera que es la primerísima responsabilidad que tiene el presidente", indicó.

Cluber Aliaga, exministro del Interior | Fuente: RPP

Cluber Aliaga consideró que es necesario hacer las modificaciones legislativas y la participación del Poder Judicial con "decisiones oportunas" y "justicia real" para evitar la liberación de delincuentes.

"La acción del Estado debe ser conjunta, es responsabilidad de los tres poderes. Del Ejecutivo que tiene que equipar a la Policía, que tiene que capacitar a la Policía, y que se tienen que establecer sistemas de control para verificar que los policías trabajen bien, que los fiscales trabajen bien y que los jueces trabajen bien y que los sistemas penitenciarios trabajen adecuadamente", expresó.

"Siempre han existido planes"

En relación al plan de trabajo de seguridad ciudadana de la presidenta Dina Boluarte, Cluber Aliaga aclaró que los planes son instrumentos de gestión que no garantizan necesariamente el éxito, debido a la falta de control y verificación de su cumplimiento.

"Sabemos que todos los organismos del Estado tienen que hacer su plan anual, su plan estratégico y eso nunca ha faltado en el sector Interior y en la Policía, tienen los planes, el sistema de seguridad ciudadana tienen sus planes. Si bien es cierto algunos gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales no cumplen con elaborar sus planes y hacer los controles de manera oportuna, osea hay falencias en el tema de elaboración de planes y de control y de verificación de cumplimiento. Sin embargo, podemos decir que a nivel del Ministerio del Interior siempre han existido los planes. Sin embargo, hay planes y los planes y los planes son instrumentos de gestión que no te garantizan necesariamente el éxito", dijo.





