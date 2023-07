Colegio Médico tras reunión con ministro de Salud: "Nos preocupa el déficit de médicos especialistas"

Gobierno "Lo que más nos preocupa es el déficit de especialista en el país. Estamos hablando de intensivistas, infectólogos, pediatras, médicos familiares para el primer nivel de anteción", indicó decano del Colegio Médico.

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), dio detalles de la reunión que sostuvo con el ministro de Salud, César Vásquez, con el que intercambió opiniones y evaluó la situación sanitaria del país debido a la propagación de casos de dengue y del Síndrome de Guillain Barré (SGB).

En ese sentido, señaló que -como Colegio Médico- planteó algunas acciones de prevención ante el brote de estas enfermedades. Asimismo, alertó la falta de especialistas en los establecimientos de salud públicos.





CMP se reunió con el ministro de Salud por casos de Guillain Barré y dengue

"Lo que más nos preocupa y se lo hemos dicho al ministro es el déficit de especialista en el país. Estamos hablando de intensivistas, infectólogos, pediatras, médicos familiares para el primer nivel de atención", indicó Urquizo en Ampliación de Noticias.

"Son 8,200 establecimientos y deberían crearse plazas cuando egresan y sobre todo porque esos médicos serán la primera barrera cuando alguien se enferma y así no ir al hospital. El gran problema es que la población va de frente al hospital y en el hospital no hay citas, no hay especialistas, no hay medicinas, infraestructura está deteriorada. Él (César Vásquez) se ha comprometido a destrabar muchas obras", agregó.

Sostuvo, además, que en caso el titular del Minsa convoque al Colegio Médico, espera que se haga caso a las recomendaciones de los técnicos y especialistas a fin de evitar improvisaciones que compliquen aún más la situación.

"La responsabilidad del Colegio Médico es opinar, sugerir y que los políticos lo tomen y no hagan planes que después no funcionan", finalizó.