Advierten de una eventual plaga de langostas y otros insectos por Fenómeno El Niño

La inminente llegada del Fenómeno El Niño traería consigo una plaga de langostas que afectaría a los cultivos de las regiones costeras del país. Así lo advirtió este domingo el biólogo especialista en plagas, Ernesto Berrocal.

El aumento de las temperaturas y las constantes lluvias que se registrarían a causa de este fenómeno – detalló el biólogo – crean las condiciones perfectas para la propagación de las langostas, insectos que generan millonarias pérdidas en el sector agrícola, porque arrasan con los campos de cultivo.

“La langosta devora cultivos. Recordemos que en el Niño del 97 y 98, entre la zona de Abancay y Trujillo, había cantidad de langostas, y el Senasa tuvo que pedirle ayuda a la Fuerzas Aéreas para utilizar sus helicópteros para dispersar el insecticida”, declaró en Ampliación de Noticias.





“Estamos ante un escenario que va a generar presencia de langostas, hongo de la roja, roedores, cucarachas, moscas, por una serie de afectaciones que van a haber en diversos sectores”, agregó.

En los últimos días, en las redes sociales se alertó de la presencia de grillos en el norte del país; sin embargo, Berrocal aclaró que no se trata de una plaga, puesto que estos no representan un riesgo para salud pública, salvo por el olor fétido que producen los insectos al morir.

“Para el lado del agro podríamos tener presencia de langostas, ya hemos visto la presencia de grillos que no es una plaga porque no transmite enfermedades. Cuando mueren generan un olor fétido, esa sensación desagradable es un efecto, pero no es un impacto en la salud”, precisó.

Más plagas

Justamente, el jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), Miguel Quevedo, advirtió esta semana que, además de las langostas, su sector prevé aparición de otras plagas como la roya amarilla, ántrax, mosca de la fruta y roedores por el impacto del Fenómeno El Niño.

En declaraciones a Willax Noticias, el jefe del Senasa precisó que el ántrax podría afectar a las zonas ganaderas del Valle de Lurín (Lima) y del sur del país.

“Esta bacteria puede quedar en el suelo y lo que se hace para prevenir es vacunar a los animales, para evitar que transmitan la enfermedad al hombre”, precisó.

Quevedo también advirtió que la mosca de la fruta – insecto cuyo ciclo biológico se acelrearía por las condiciones del fenómeno – se propagaría desde Tacna y Piura, una situación que impactaría severamente en el comercio internacional.

“Las lluvias y el incremento de las temperaturas activan el desarrollo de estas plagas. Por ello venimos monitoreando para que la mosca no se desborde”, señaló.

Consultado por los riesgos de la roya amarilla, un hongo que ataca especialmente al trigo, el jefe de Senasa afirmó que esta plaga dañaría los cultivos de regiones como Junín, Pasco, Cajamarca, Amazonas y Cusco.

Asimismo, Quevedo dijo que su sector ya ha identificado el incremento de la población de ratas – una plaga que pone en peligro la salud pública y el sector agrícola – en las regiones norteñas de La Libertad y Lambayeque.

Finalmente, el funcionario precisó que el Senasa ya ha activado los protocolos para evitar que estas eventuales plagas sean un riesgo para el país ante la inminente llegada del Fenómeno El Niño.

“Estamos trabajando para que no se puedan presentar y convertirse en un problema a nivel nacional”, finiquitó.