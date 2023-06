Comisión consultiva sobre temas constitucionales del Ejecutivo se instalará el próximo 9 de junio

El pasado 27 de mayo, a través de una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, el Gobierno creó una comisión consultiva "encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional a la Presidencia de la República".

Según refiere la disposición, la comisión tiene como fin "brindar a la Presidencia, en coordinación con la PCM y el Minjus, la asesoría especializada en materia constitucional que sea requerida para contribuir con el fortalecimiento y legitimidad del régimen democrático y el Estado constitucional de derecho en el país".

Dicho equipo de trabajo, integrado por 10 miembros con cargo "honorario y de confianza", se instalará el próximo viernes, 9 de junio.

Al respecto, el constitucionalista Aníbal Quiroga, uno de los integrantes de dicha comisión, en diálogo con RPP Noticias, brindó detalles de los ejes de trabajo del grupo y las ideas en común que los reúnen.

"La presidenta verá qué parte de nuestros consejos toma"

Respecto al grado de incidencia de sus opiniones consultivas sobre la jefa de Estado, Aníbal Quiroga señaló que ella está "obligada" a tomar las mejores decisiones y que decidirá "qué parte" de sus "consejos" tomará.

"La obligación de la presidenta es tomar la mejor decisión. Ella verá qué parte de los consejos toma y qué parte no toma (...) Pero nadie está condicionado a nada, cada uno le dice lo que cree que debe decirle, aunque a veces no guste", señaló.

Asimismo, resaltó que, según establece la resolución de creación, su trabajo es con la "presidencia" como institución, no con la jefa de Estado.

"Se hace bien la distinción: la norma no dice 'sugerencia a la presidenta', sino 'a la presidencia'. Hay que saber distinguir entre la persona y la institución", sostuvo.

"Podemos tener alguna opinión diferente sobre la presidenta, pero la presidencia es una institución nacional que representa al país y a la nación. Cuando se ataca a la presidencia de la república, se ataca al país", remarcó.

Por otra parte, el constitucionalista indicó que la comisión ha tenido "resistencias" de parte de otras entidades estatales.

"No ha sido fácil la conformación del grupo consultivo al interior del propio Estado. Ha habido resistencias en la Cancillería, ha habido objeciones en la Contraloría y hay personas del servicio diplomático (…) que cuestionan esto y dicen que no es un tema constitucional sino de los diplomáticos", manifestó.

"Pero, a fin de cuentas, qué cosa es el derecho internacional si no es más que el derecho público llevado al exterior (...) Esa dicotomía de derecho constitucional y derecho internacional es absolutamente absurda e ineficiente. Yo creo que es la demostración del viejo refrán del perro del hortelano", subrayó.

Además, Quiroga León indicó que "alguna gente quisiera que la presidencia de la república esté inerme, exenta de defensa", pero que no es el caso de ellos. "Hemos decidido contribuir con nuestro tiempo a que esto sea mejor por el bien del país", precisó.

"No estamos limitados ni condicionados por nadie"

Aníbal Quiroga señaló que hay cuatro ideas en común en torno a las cuales se han reunido los integrantes de la comisión consultiva.

"La comisión se ha juntado por una conjunción de ideas de gente que venía escribiendo o desarrollando ideas alrededor de (que) hubo un gobierno muy complicado con el expresidente Castillo, hubo un golpe de Estado, ha habido una sucesión constitucional legítima, una vacancia legítima y un periodo presidencial legítimo. Básicamente, esas ideas", indicó.

En ese sentido, refirió que "hay que explicar a nivel nacional e internacional" la parte constitucional referida a esos puntos.

Además, sostuvo que los propios miembros de la comisión solicitaron que sus funciones sean 'ad honorem' "por transparencia" y que no estarán "limitados" ni "condicionados por nadie".

"Nosotros podríamos reunirnos de manera informal con la presidenta, con los ministros; pero, finalmente, se pensó que era mejor, por transparencia, constituir una comisión ad honorem que brindara una opinión consultiva desde el punto de vista constitucional (…) Nuestra obligación es dar la mejor opinión de acuerdo con lo que uno cree y sabe", refirió.

"No tenemos ninguna limitación ni estamos condicionados por nadie. Por eso mismo, pedimos expresamente que fuera ad honorem para que no se diga que esta opinión tenía precio o que costaba al Estado. Eso da lugar a suspicacias y ciertos comentarios", agregó.

Asimismo, negó que fueran a proponer reformas constitucionales y señaló que darán sus opiniones "cuando se pida".

"Es dar una opinión cuando se pida, que pueda ser soporte para las mejores decisiones de la Presidencia, la PCM y el Ministerio de Justicia", dijo.

"El viernes nos instalaremos y ahí veremos hasta dónde pueden ir nuestros consejos, hasta dónde pueden ir nuestras opiniones que van a ser meras opiniones, no vinculantes, para que la autoridad tome la mejor decisión. Podría no tomarlas en cuenta y no pasaría absolutamente nada", finalizó.