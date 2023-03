Aníbal Quiroga sobre investigación del JNJ a Patricia Benavides: "No hubo interferencia sino algunos cambios administrativos"

Patricia Benavides había señalado que la investigación era arbitraria | Fuente: Andina

Aníbal Quiroga, representante legal de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, remarcó que en ningún momento la titular del Ministerio Público cometió una interferencia en las investigaciones del caso 'Cuellos Blancos' al cambiar a unos integrantes del equipo especial. En ese sentido, remarcó que lo hizo en busca de mejorar el trabajo avanzado.

"No hay un caso. La Junta Nacional de Justicia ha hecho una investigación porque tenía que hacerla porque hay una serie de denuncias algunas anónimas otras no, que tienen que ver con el quehacer de la Fiscalía de la Nación (...) No hubo ninguna interferencia sino algunos cambios administrativos y funcionales buscando la excelencia en el trabajo de la Fiscalía. Eso

no es interferencia, eso significaría decirle a un fiscal resuelve de esa manera o no investigues", indicó en declaraciones a Las Cosas como Son de RPP Noticias.

Quiroga también sostuvo que no ve irregularidad en el caso de la tesis que hizo Patricia Benavides y está "desaparecida" según reconoció la universidad Alas Peruanas. En ese sentido, sostuvo que eso tendrán que verlo en dicha universidad mas no su defendida.

"Hay una certificación de la universidad que dice que le han dado el grado de maestría y de doctor, eso se ha registrado en la Sunedu. Es un tema que debe ver dicha casa de estudios, los archivos los guardan ellos, no tiene por qué responder la fiscal", manifestó.

Caso 'Cuellos Blancos'

Junta Nacional de Justicia le abrió una investigación preliminar a Patricia Benavides por las presuntas irregularidades en los cambios en la conformación del Equipo Especial de Cuellos Blancos. Para la fiscal de la Nación, era una acción de ilegal y arbitraria.

"Acabo de tomar conocimiento de que, en un acto ilegal y arbitrario, la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto abrir investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares, como que los cambios en la conformación del Equipo Especial de Cuellos Blancos obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi persona", dijo a través de un mensaje a la ciudadanía.

La JNJ explicó que la investigación preliminar tiene el propósito de determinar el grado de probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta disciplinaria, por lo que permite establecer si existe mérito para iniciar un procedimiento respectivo.

"Expresamos nuestra inquietud por las expresiones y valoraciones realizadas por la doctora Benavides. El Perú se define como un Estado Constitucional y democrático. De ello se deriva que el ejercicio del poder público por parte de cualquier funcionario, sin excepción, se encuentra sometido a las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen", dijo la JNJ en un comunicado.