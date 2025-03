Concesión de nuevo aeropuerto Jorge Chávez se hizo hace 25 años y "aún no funciona", dice extitular del MTC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fecha de inicio de operaciones del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez continúa en incertidumbre, luego de que, el último miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén indicara que este no se inauguraría hasta que no se garantice al 100 % la seguridad de sus usuarios.

“Para nosotros es fundamental otorgar a cada uno de los pasajeros y trabajadores la seguridad al 100%, por eso tenemos como meta el 30 de marzo, pero insisto, esto se va a producir realmente cuando todas las medidas de seguridad estén debidamente adoptadas y certificadas”, sostuvo.

“Hasta que no estén absolutamente certificado todos los sistemas de seguridad y mientras exista un mínimo de margen de riesgo de la seguridad, nosotros no vamos a inaugurar el aeropuerto”, agregó.

No obstante, dos días después, la empresa concesionaria Lima Airport Partners (LAP) emitió un comunicado en el que indicó que "hasta el momento no existe ninguna comunicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre un posible cambio de fecha para el inicio de operaciones en el nuevo terminal".

"La fecha del 30 de marzo para la apertura se mantiene, y desde LAP seguimos trabajando con ese objetivo", resaltaron.

En vista de esta situación, ¿es posible que el nuevo aeropuerto inicie sus funciones en la fecha prevista y por qué se ha retrasado tanto? En busca de respuestas, RPP consultó con Eduardo González Chávez, exministro de Transportes y Comunicaciones.

"Veinticinco años después, y aún no tenemos nuevo aeropuerto, no funciona"

González Chávez indicó que la concesión para las obras del nuevo aeropuerto Jorge Chávez inició el año 2000 y que estas se proyectaban para 10 años. Sin embargo, recalcó que 25 años después aún no se tiene el proyecto terminado.

"Tenemos un aeropuerto en el que se ha invertido más de 2000 millones de dólares que está realizándose y que ha esperado un largo tiempo. Recordemos que esta es una concesión que se dio en el año 2000 y que, 10 años después, deberíamos tener un aeropuerto. Estamos 2025, 25 años después y aún no tenemos nuevo aeropuerto, no funciona", destacó.

En ese sentido, señaló que las postergaciones son responsabilidad del Estado, de los gobiernos locales y también del concesionario.

"Las postergaciones han tenido diversos tipos de responsabilidad, desde el modelo de contrato que se firmó, el compromiso que hubo del Estado, en su momento, de entregar terreno, no se entregó. Recién hasta el 2017, 2018, se entregaron los terrenos a una gestión del, en ese momento, ministro [Edmer] Trujillo que, efectivamente, permitió que se pudieran entregar y luego era iniciar la construcción", aseveró.

"Se aprobaron los expedientes al año siguiente, 2019, inició la construcción [y] 5 años después, fines del 2024, deberíamos tener un nuevo aeropuerto. Está el 99.9 %, ya está en la fase final de levantamiento de observaciones y debería funcionar. Esa es responsabilidad del concesionario. Los accesos son responsabilidad del MTC, a través de sus entidades, Provías Nacional, etcétera, y de las propias municipalidades", sostuvo.

Respecto a si será posible inaugurar la nueva terminal aérea en la fecha prevista, el exministro consideró que sí, pero que "la seguridad aeroportuaria tiene que estar garantizada".

"Yo creo que sí es posible inaugurar […] Hay que tener la autoridad y el liderazgo suficiente para hacerlo y dar las soluciones técnicas respectivas. Y existen las posibilidades técnicas para solucionar todos los problemas e inconvenientes que han sido expuestos a través de los diferentes medios de comunicación", indicó.

"La seguridad aeroportuaria tiene que estar garantizada, [la] aeronáutica tiene que estar garantizada al 100%. O sea, ahí no puede haber un margen de error. Y además así lo señala la norma, las regulaciones aeronáuticas de nuestro otro país, la RAC, en este caso son tres normas: la RAC 111 que regula los servicios aeroportuarios, la RAC 139 que se señala los requisitos para la certificación aeroportuaria y la RAC 314 que señala las características técnicas que debe tener el diseño y la operación de los aeropuertos. Son absolutamente tajantes, hay requisitos que tienen que cumplirse sí o sí, no es posible inaugurar un aeropuerto que no haya cumplido alguno de esos servicios […] Ahí se tiene que cumplir al 100%", remarcó.

Sin embargo, González consideró que el tema de los accesos al aeropuerto se vio retrasado por malas decisiones dentro del MTC durante la gestión de Juan Silva, extitular de esa cartera que hoy se encuentra prófugo de la justicia.

"Lamentablemente, el puente Santa Rosa no se licitó en su momento. Nosotros cuando estábamos en la gestión en el MTC dejamos lista la licitación. En diciembre del 2021, había tres postores y debió darse la buena pro, y lamentablemente el exministro [Juan] Silva, que hoy está prófugo […], suspendió la licitación ya a punto de dar la buena pro, no sabemos por qué motivos […], y al suspenderse la licitación esta se fue a cero y nunca más se pudo realizar. Se realizaron convocatorias que no tuvieron postores y de ahí nunca pudo darse la buena pro hasta hoy y se construyeron estos puentes Bailey como una solución temporal", relató.

"Esto ha generado todo este inconveniente porque ahí deberíamos tener un óvalo […] El puente Santa Rosa es un puente pequeño, porque es de 65 metros, pero un puente de ocho carriles, con un óvalo, una rotonda. Y además que se va a enganchar al viaducto Santa Rosa cuyo contrato ya fue firmado en el gobierno del presidente Sagasti. Lamentablemente, eso se suspendió y estamos ahora pagando esos platos rotos", puntualizó.