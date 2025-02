Constantino Vila, removido a horas de ser designado presidente de EsSalud: "Jamás he cometido un acto de corrupción"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último sábado, el Ejecutivo designó a Constantino Vila Córdova como presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), a través de una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano y suscrita por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el ministro de Trabajo, Daniel Maurate.

No obstante, al promediar el mediodía de aquella fecha, el Ministerio de Trabajo (MTPE) publicó un comunicado en el que se anunció que se dejaba sin efecto tal nombramiento. Esto luego de que el portal Epicentro revelara que Vila Córdova tenía una orden de captura solicitada por la Corte Superior de Justicia de Ica, por un caso de fraude procesal.

Al respecto, el comunicado del MTPE indicó que "se realizaron los filtros correspondientes ante la plataforma de Debida Diligencia del Sector Público [y] la presunta requisitoria que tendría el referido señor no figuraba en los sistemas respectivos".

Al respecto, RPP conversó con Constantino Vila, quien cuestionó que dicha requisitoria no apareciera en el sistema hasta el momento de su nombramiento y señaló que, en ocho años del proceso penal, no fue notificado correctamente para acudir a las citaciones, por lo que no se enteró de la disposición judicial en su contra.

"Jamás he cometido un acto de corrupción"

Según Vila Córdova, el proceso en su contra surgió "por un tema administrativo" y en "represalia" por la destitución de un médico, ocurrida cuando él se desempeñaba como director del Hospital Santa María del Socorro de Ica, en 2017.

"Jamás he cometido un acto de corrupción. Este lamentable hecho que me ha afectado en sobremanera se ha producido por un tema administrativo, debido a que no concurrí a una citación que se me hizo para una denuncia que se me hace porque yo, trabajando en el Hospital Santa María del Socorro en Ica en 2017, como máxima autoridad del hospital, firmo una resolución de destitución de un mal funcionario que cometía temas irregulares. En represalia, me hace varias denuncias y, desde el 2017 a la fecha, después de salir de Ica, no tuve conocimiento de las notificaciones de las citaciones", explicó.

Respecto a las notificaciones, su abogado Tomás Gálvez indicó que estas llegaron a un edificio "pero pusieron solamente la dirección de la puerta de ingreso, no la del número de departamento".

"Entonces, devuelven la citación, la devuelve el notificador. ¿Qué tenían que hacer? Insistir en que se le notifique, pero lo notificaron por edictos en El Peruano. ¿Quién lee edictos? ¿Ustedes leen alguna vez han leído un edicto? Nunca, no podemos enterarnos [...] Y así llegó hasta el estado de juicio oral y, en esas condiciones, dictan contumacia y disponen la orden de captura, pero no lo subieron al sistema", refirió Gálvez.

"Lo más grave es de que la denuncia ni siquiera tiene contenido penal, el fiscal de plano debía archivar[la] ¿Cuál es el hecho que se le imputa? Que en el procedimiento disciplinario para imponer la sanción habría un documento que no es exacto", agregó el abogado.

Vila señaló que los documentos que obran en el expediente de dicho proceso disciplinario estaban a cargo del área de Recursos Humanos del hospital, y que cuando se interrogó a la funcionaria responsable de dichos expedientes, esta habría admitido que eran informes suyos.

"Los documentos o los informes que obran en ese expediente los realiza la Oficina de Recursos Humanos como responsable de la administración de recursos humanos. Pero, aun así, la fiscalía admite cualquier denuncia porque esa es la naturaleza de su trabajo, pero prosigue con la investigación y la acusación. En el expediente, claramente [se] menciona que cuando interrogan a la responsable de hacer los informes, ella admite y dice ‘yo he hecho esos documentos, son mis informes’, pero aun así siguen acusándome de que yo he elaborado esos documentos", aseveró.

Asimismo, Vila Córdova cuestionó que la orden de captura en su contra no haya figurado en el sistema al momento de su nombramiento como titular de EsSalud.

"Llama muchísimo la atención cómo el sistema público, las instituciones, la Policía, Justicia, Trabajo y todos los que han podido filtrar mi currículum, mi historial, no han tenido acceso en el sistema a esa orden de captura; pero apenas sale la resolución, un medio de comunicación saca esa resolución. Eso es lo primero que hay que preguntarnos", indicó.

"Llamo a un abogado para que, por favor, averigüe si es verdad, verifican el sistema y me dicen ‘no hay nada en el sistema’. Entonces, eso es lo que llama la atención, no estaba en el sistema, incluso en el momento en que el medio de comunicación saca, pero el medio de comunicación tenía esa información; eso es lo primero", agregó.

Finalmente, indicó que "se va a pedir la nulidad de todo lo que se ha actuado" en ese proceso, porque no tuvo "derecho a la defensa" ni fue "notificado adecuadamente".

"Lo principal es que su honor, que ha sido mancillado, quede claramente restaurado, porque, en principio, es un profesional altamente competente; en segundo lugar, es idóneo para el cargo y se ha salido a decir que no lo es", agregó su abogado.

"La orden de captura se debe a la mala interpretación del fiscal, porque en un caso que dicen que hay un documento falso y la misma persona que emite el documento se presenta y dice ‘no es falso porque yo lo he elaborado’, no puede continuar una investigación", puntualizó.