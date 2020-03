Elizabeth Hinostroza estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, aseguró que el Gobierno tendrá una “vocería” para informar a la población sobre los temas del coronavirus, luego de que se decretaran 90 días de emergencia sanitaria tras confirmarse los primeros casos en el país.

En Ampliación de Noticias, la funcionaria aseguró que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) “está articulando una vocería”, para centralizar la información relativa al brote de la llamada neumonía de Wuhan.

“No es el presidente (el que debe hacer anuncios), hay varios sectores que van a estar informando y no podemos tener información dispersa. A través de PCM se va a coordinar una vocería”, refirió la ministra.

Según Hinostroza, esto permitirá tener “mensajes más claros por cada sector y articulado”, para informar a la población.

Descentralización de pruebas

En otro momento, la ministra aseguró que los especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS) realizan a diario unas 600 pruebas de despistaje por coronavirus en tres turnos, descartando así versiones según las cuales no se llega ni a 100 despistajes por día.

“Se puede implementar a más, (pero) no son 100 pruebas por día”, refirió Hinostroza, quien adelantó que ya se está capacitando al personal de provincias para que las pruebas no solo se hagan en Lima.

“Son pruebas de biología molecular, pruebas de alta contaminación, que no se hacen en cualquier laboratorio. El personal de regiones ya se capacitó para manejar esas pruebas y procesar esas pruebas. En 10 regiones, los laboratorios tienen las condiciones para implementar esas pruebas”, sostuvo.



Sobre las pruebas

En otro momento, la ministra consideró que “no es necesario” que todos se realicen una prueba de descarte por el coronavirus, al estimar que lo más importante son las medidas de contención.

“Cuando uno habla de una epidemia, ya no es necesario tomarles las pruebas a todos, y eso quiero que me ayuden a comunicarlo. Cuando, en una casa hay un positivo, se asume que los demás son positivos”, comentó.

Al ser consultada sobre si estas declaraciones dan a entender que los contagiados en el país son más que los 17 registrados oficialmente, la ministra sostuvo:

“En este caso, estamos haciendo el seguimiento de todos. En este momento, ahorita. (...) En los primeros 14 días puede hacer la infección. Yo le puedo tomar ahorita a alguien pruebas y, de repente, me va a salir negativo. Y no quiere decir que, en dos, tres días, no va a desarrollar la infección”.

“Por eso, más importante que estar haciendo pruebas y preocupándose tanto del número (de contagiados) es las medidas de contención, que es lo que evita que esto aumente”.