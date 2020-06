La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, durante una conferencia de prensa. | Fuente: Andina

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, cuestionó la "manera de protestar" de un grupo de personas que cumplen el periodo de cuarentena obligatoria en el centro recreacional Huampaní, ubicado en el distrito limeño de Chaclacayo, antes de retornar a su región de origen.



En una entrevista con RPP Noticias, señaló que días atrás el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica en la que se informaba que se han suspendido los traslados de personas hacia o desde las regiones de Piura, Loreto, Lambayeque y Tumbes por ser consideradas zonas de alta vulnerabilidad, debido al gran número de casos confirmados de coronavirus.



Fabiola Muñoz dijo que esta situación de riesgo ha sido explicada a los ciudadanos de Loreto que se encuentran albergados en Huampaní, quienes, según sostuvo, son los que "se están quejando por no poder retornar a su región".



"En este caso, lo responsable es acatar la recomendación de salud. Todos hemos visto las condiciones en que se encuentra la ciudad de Iquitos y cómo el sistema de salud está siendo sumamente presionando y desbordado. Entonces, cómo es posible que pensemos que sería una posibilidad mandar a personas allí", comentó.



La ministra del Ambiente aseguró que este grupo de personas protesta "tirando la comida" que el albergue les brinda con el objetivo de "llamar la atención". "O, por ejemplo, en la noche, lo que hacen es salir de su cuarto y mantenerse durmiendo encima del césped como señal de protesta, y sacan a sus niños para realmente decir que ellos están dispuestos a cualquier cosa con tal de regresar a su región", relató.



"Entendemos su desesperación, pero esa no es una manera de protestar adecuadamente. No podemos aceptar una conducta de esta naturaleza", dijo categórica. "Mientras no estén dadas las condiciones de acuerdo al Ministerio de Salud, el traslado a estas (cuatro) regiones está suspendido. Aquí no hay un tema de maltrato ni de mala voluntad ni abandono", agregó Fabiola Muñoz.





